Audiencia por Conexión Ganadera: Basso y Carrasco adquirieron bienes muebles e inmuebles por U$S 16 millones en los últimos 4 años, declaró fiscal

El caso Conexión Ganadera configuró una maniobra de captación de inversores en la que se prometía una renta fija a cambio de dinero para la compra de ganado. Sin embargo, se descubrió que el dinero recibido durante más de dos décadas no siempre se invertía en ganado y, en cambio, circulaba sin control a través de un entramado de empresas que desviaba fondos hacia otros fines.

Al comienzo de la audiencia, el fiscal dijo que existía un “grupo económico” entre varias empresas: Conexión Ganadera, encargada de captar y pagar clientes; Hernandarias, del manejo del ganado; Gustavo Basso Negocios Rurales, encargado de la venta de ganado y Stradivarius, enfocado en la colocación de carne tanto en Uruguay como en el exterior.

Además, citó un informe de la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), que muestra que Conexión y Hernandarias tuvieron una reducción significativa de sus capitales en los últimos años.

La misma situación se puede trazar en Basso Negocios Rurales lo mismo, según sus informes contables.

Rodríguez criticó la “imprudencia de no informar la situación real en la que se encontraba el negocio, y el riesgo que corrían con sus inversiones”.

El fiscal declaró que Basso y Carrasco adquirieron bienes muebles e inmuebles por 16 millones de dólares, para ellos o sus hijos, en los últimos 4 años.

Previamente, había detallado que Basso gastó más de 690 mil euros en autos.

Para los abogados de Daniela Cabral, ella no cometió ningún delito. Eduardo Sasson, por ejemplo, esgrimió que “nunca firmó un contrato, no posee representación, no participó de ninguna publicidad”.

“No hablaba con los clientes, no podía inducir al error a nadie”, agregó.

Pablo Donnángelo, por su parte, dijo: "La atipicidad lleva a preguntarnos si Cabral está aquí con una solicitud de formalización por hechos propios o por una partida de matrimonio (…) Basso no está, murió".

Las acciones que le imputan “son atribuibles exclusiva y excluyentemente a Basso”, comentó.

Damnificados convocaron a una manifestación

Un grupo de damnificados de Conexión Ganadera convocaron a una manifestación frente a la sede judicial donde se llevará a cabo la audiencia para imputar a los exadministradores de la empresa. La manifestación comenzó a las 08:00, una hora antes del inicio de la audiencia, que estaba programada para las 09:00 y será reservada solo para la prensa.

Los inversores afectados se movilizan exigiendo justicia y la recuperación de sus ahorros, según la convocatoria difundida en diversos grupos de damnificados.

En la audiencia, el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, pedirá la imputación de Carrasco por estafa continuada y lavado de activos, mientras que a Iewdiukow y Cabral les imputará estafa continuada. Para Carrasco, el fiscal solicitará prisión efectiva, mientras que para las mujeres pedirá prisión domiciliaria total con tobillera electrónica.

Aunque se había especulado con la inclusión de otros delitos, el fiscal descartó aplicar el delito de apropiación indebida ya que considera que la estafa ya abarca este tipo de delito. Tampoco se aplicará el delito de insolvencia societaria fraudulenta, ya que para ello es necesario que el concurso sea previamente declarado como fraudulento, lo que aún no ha ocurrido.