Indagatoria de Conexión Ganadora encontró nuevas propiedades vinculadas a Basso y Carrasco que "justifican investigar lavado de activos"

En el entramado de empresas y de bienes adquiridos aparece la compra de un campo por parte de Gustavo Basso en el departamento de Río Negro por el que pagó casi US$ 6 millones. Basso compró ese campo a través de Menafra SAS, en la que figura como representante legal y único accionista. Esa SAS se dedicaba a “actividades de sociedades de control (holding)” hasta 2022 cuando pasó al giro de “predio rural explotado por terceros”. La empresa tiene domicilio fiscal en la ruta 25, en la localidad de Menafra, pero registra domicilio constituido en Basilio Pereira de la Luz 1074, donde funcionaba Conexión Ganadera en Montevideo.

Esa compra la realizó en abril de 2022 -un padrón a la empresa Gabefox S.A. y cuatro a Gabegim Sociedad Agraria- por las que pagó en total U$S 5.729.318. Menafra declaró un patrimonio de $252 millones y un pasivo de $246 millones, siendo su rubro principal “Cuenta de socios, directores y/o accionistas”, que representa el 99,9%. En la declaración jurada de 2024 se sumó un nuevo padrón y se afirma que los predios “son propios y no están explotados”.

Un mes después Basso compró otro campo en Rocha por U$S 3.149.807 a través de la empresa Sauce Chico SAS (antes NXTV SAS) en la que figura como administrador Basso. Ese campo conformado por tres padrone se pagó con cinco cheques certificados cruzados del BROU a nombre de Basso y U$S 198.001 depositados en la cuenta de la escribana para el pago de impuestos.

En el informe figura también que en marzo de 2022, NXTV SAS, arrendó a Hernandarias XIII Sociedad Agraria Ganadera de Responsabilidad Limitada los tres padrones para explotación ganadera por diez años a un precio de U$S 115.858,11 anual.

El entramado de empresas incluye a la empresa unipersonal Ruben Gustavo Basso Pallares, cuyo nombre comercial era Gustavo Basso Negocios Rurales. Tras el fallecimiento de Basso sus sucesores inscribieron la empresa ante la DGI bajo el nombre Sucesores de Basso Pallares y las titulares son Agustina Basso Cabral y Candelaria Basso Cabral. La inscribieron bajo el rubro de "remates ganaderos”, “consignatarios y comisionistas de ganado”, “predio rural explotado por terceros”, “cría de ganado vacuno con destino a producción de carne”, “cultivo de forrajes” y “cultivo de cereales”.

Esa empresa empleó a Alfredo Rava desde abril de 2013 hasta noviembre de 2024, quien se convirtió en su yerno al casarse con Agustina Basso. Esa empresa declaró explotar un padrón en Florida y otros padrones como propiedad de terceros.

Basso Pallares figuraba como director, socio o beneficiario final en múltiples empresas, entre ellas Bamidal SA (frigorífico Paso de los Toros desde 2009); Del Terruño S.R.L. (desde 2005); Etranil SA (único accionista desde 2003); Conexión Genética Sociedad Agraria Ganadera de Responsabilidad Limitada (uno de los socios, junto a Pablo Jesús Carrasco González y otros).

20250403 Manifestantes contra Conexión Ganadera. Audiencia de Conexión Ganadera en juzgado de concurso. Foto: Inés Guimaraens

Rava y Agustina Basso conformaron una Sociedad de Hecho que inició actividades el 1 de noviembre de 2019, con el giro de “cría de ganado vacuno con destino a producción de carne” y desde 2023 se cambió al giro de “construcción de obras de arquitectura”.

La sociedad registra domicilio en la calle Rodó de Florida y domicilio fiscal en el Paraje Palermo y otra sucursal en la localidad de Goñi, departamento de Florida. Ambos domicilios figuran con nombre de fantasía La Hucha SH. Uno de esos padrones “está vinculado al giro de construcción de obras de arquitectura”, sostiene el informe y agrega que “se confirma mediante información de BPS en la que surge que la empresa inscribió obras de refacción en inmuebles” en el mencionado padrón de Goñi.

En la declaración jurada de enero de 2023 la empresa declaró ser propietaria de dos inmuebles de Durazno y uno en Florida, al año siguiente declaró además los padrones de Palermo y Goñi, de los cuales se indica ser de terceros. Ya en la declaración de enero de 2025, aumenta a cuatro padrones de Florida y propiedad de terceros.

En octubre de 2022, Rava y Basso Cabral compraron tres padrones en Florida y Durazno por U$S 1.550.466, pagados con letras de cambio. Posteriormente, hipotecaron dichos bienes con el BROU por U$S 1.666.000.

Rava figura también como titular de una empresa unipersonal de cría de ganado desde marzo de 2025. Además, está vinculado como representante o socio en las empresas Rava Goyeche S.A.S. y Grupo Isla Mala S.R.L. Esa sociedad tiene a su nombre una motocicleta Yumbo DKS año 2019.

El informe también confirmó la sociedad entre Jorge Cunietti y Candelaria Basso como socios administradores de Cuchilla Da Silvera SRL. Cunietti es arrendatario de múltiples padrones rurales en Florida y Canelones y figura una promesa de compra junto a Candelaria Basso de dos padrones en Lavalleja por U$S 750.000.

Según la declaración jurada de junio de 2024 no posee inmuebles propios y alcanzó un activo de $ 5 millones, con un pasivo reducido, lo que da como resultado un patrimonio neto de $ 4,7 millones. Además, sus ingresos totales ascienden a $ 29,4 millones, habiendo obtenido un resultado positivo de $ 15,3 millones durante el ejercicio.

Cura párroco de la catedral de Florida compró propiedades a Basso en Minas

Asociada a Basso también figura Lerosur SA, con domicilio en la calle Rodó de Florida, que funciona desde julio de 2015, con el giro de “propiedad y explotación de bienes inmobiliarios propios no rurales” y que desde enero de 2016 pasó a registrarse en el rubro “construcción de obras de arquitectura”, actividad que se mantiene vigente hasta la fecha. Desde 2017 los titulares son Basso y Cabral quienes registraron en BPS una obra por contrato de administración directa, en los años 2017, 2018 2020, en calidad de propietarios de un padrón N° 15.138 ubicado en la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja.

Esa sociedad registró una serie de operaciones inmobiliarias vinculadas a la venta de 16 unidades de propiedad horizontal y aparece un dato curioso: el 2 de junio de 2020, la escribana Mariana Della Ventura, la misma profesional que ha actuado en favor de Conexión Ganadera, escritura la compraventa de las unidades 019, 020, 021 y 022 por U$S 260.000 al párroco de la catedral, el colombiano César Buitriago quien era muy allegado a Basso.

“Respecto de la forma de integración del precio surge que esta operación se pagó con cheque cruzado diferido no a la orden del Banco Scotiabank emitido el 1/06/2020 por Conexión Ganadera. Se advierte que el comprador es el Vicario General de la Diócesis de Florida. Según notas de prensa es además damnificado por haber invertido U$S 127.000 en Conexión Ganadera y haber perdido sus ahorros personales”, aclara el informe de la Senaclaft.

El informe menciona también a Pasfer, tenedora de ganado de Conexión Ganadera, que fue constituida en mayo de 2015 con la designación como presidente de Maximiliano Rodríguez. Se señaló que en febrero de 2019 recibió un aumento de capital de $ 50.000.000.

Sociedades a nombre de Pablo Carrasco

En relación a Pablo Carrasco el informe detalló que figura la empresa familiar que tiene junto a su esposa Ana Teresa Iewdiukow Artagaveytia (iniciada en 2004). El giro de la empresa es “cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas” y tiene domicilio en Paraje Molles de Pesca, departamento de Florida, pero con domicilio constituido en Mercedes, departamento de Soriano. El único inmueble declarado es un padrón del departamento de Montevideo, el cual pasó de ser declarado como “no explotado” a “explotado” en enero de 2024.

Carrasco figura como contribuyente asociado a un vehículo Morris M1 del año 1972, matrícula EMB 7608 de Cerro Largo, dado de alta en 2018.

En cuanto a su participación en varias sociedades figura como socio de Basso en Del Terruño S.R.L; fue socio fundador de Hernandarias y Sociedad Agraria Ganadera de Responsabilidad Limitada que comparten con Basso, Carrasco y las esposas de ambos como socias sin administración.

El informe de la Senaclaft también menciona que explota, en calidad de arrendatario desde 2016 14 padrones rurales en el departamento de Rocha y cuatro de Maldonado. Además declaró que realiza pastoreo en un predio de Florida desde 2015.

Vinculada a la esposa de Carrasco aparece Nossa Nos S.R.L que empezó su actividad en mayo de 2013 y declaró dedicarse al “comercio al por menor de prendas de vestir no especificadas” y “comercio al por mayor de prendas de vestir”. Esa firma tiene domicilio en un local de la Torre Gattas, en la Calle 20 de Punta del Este, Maldonado, aunque hasta 2020 había figurado con domicilio en Luis Cavia. Actualmente registra domicilio en la calle Mercedes y las socias son Iewdiukow, su hermana y otra socia. Entre 2018 y 2021 declararon ventas con tarjetas por $ 5.410.770.

También se menciona a CG Traking SAS de la que no surge información pero que fue constituida el 11 de marzo de 2024 con Carrasco como socio y administrador y un capital inicial de $ 1.000.-

Inmuebles de los hijos de Basso y Carrasco bajo la lupa

Cuando declaró Carrasco días atrás, el fiscal Rodríguez le preguntó sobre algunos apartamentos adquiridos para sus hijos.

Esa información salía del informe de la Senaclaft y guardaba relación sobre un apartamento que Carrasco compró para su hija Marcela en Punta del Este por U$S 290.000. El informe señala que "el documento se encuentra en trámite de inscripción en el Registro de la Propiedad".

La misma hija vendió el 18 de diciembre de 2020 un inmueble de Montevideo por U$S 132.000 que había comprado en 2013 por U$S 98.000 y en febrero de 2021, adquirió otro apartamento por U$S 195.000.

El informe también menciona que Valentín Carrasco compró en diciembre de 2022 un inmueble por U$S 145.000 y Matías Carrasco compró en abril de 2020, el vehículo marca Chevrolet Rural año 2018 porU$S 27.750 y en julio de 2021, una Suzuki Vitara, año 1997 por US$ 10.500. En diciembre de 2020 arrendó cinco padrones en Canelones.

Otro dato que surge del informe, y que fue reportado por el programa Sin Piedad de VTV, es una chacra que Carrasco y su esposa habían comprado en 2015 pegado a La Baguala, en el oeste de Montevideo, y que el 12 de abril de 2024 se la donaron a sus hijos Guadalupe y Baltasar (los otros son de un matrimonio anterior de Carrasco) pero se reservaron el usufructo, según la escritura del escribano Fernando Camadini. El precio de la chacra es de U$S 330.000 y estuvo hipotecado a favor de Green Fields Properties Ltd Inc, (sociedad panameña). La hipoteca en agosto de 2021.

En el caso de las hijas de Basso el informe señala que en 2021 compraron un apartamento ubicado en Vázquez Ledesma también escriturado por la escribana Della Ventura por U$S 395.000 que se pagó mediante letra de cambio del BBVA a nombre de las compradoras.

Rava y Agustina Basso compraron en octubre de 2022 los dos padrones de Durazno, que superan las 200 hectáreas, mencionados más arriba, por los que pagaron U$S 1.550.466 mediante dos letras de cambio del Banco República a nombre de Alfredo Rava y en 2016 habían comprado un padrón en la localidad de Pintado, Florida, por U$S 480.000.

En 2018 Basso compró un Audi Q5 252 por U$S 78.300, pago mediante transferencia bancaria del Brou a nombre de Gustavo Basso. El 10 de julio de 2018 el Banco de Seguros del Estado prendó el vehículo por una deuda de Bamidal SA por U$S 89.910.

El local donde funcionaba el escritorio rural de Basso y Conexión Ganadera en Florida, en Batlle y Ordoñez 511, se encuentra arrendado.