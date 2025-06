Felipe Caorsi, el asesor financiero que se hizo conocido por Conexión Ganadera, no tiene "muy claro" si es periodista y dio un testimonio "confuso" en fiscalía

A su vez, contó que trabaja con la empresa corredora de bolsa Gletir. Sin embargo, unas semanas antes, Caorsi había dicho que hace cinco años no trabajaba con esa empresa. “Tengo un contrato vigente con ellos, lo que hace como… en realidad no son 5 años, son 3 o 4 que no estoy ofreciendo productos de Gletir”, declaró en fiscalía.

Argumentó que dejó de ofrecer dichos productos porque no “encuentra que sean rentables”. Le dijo al fiscal que ofrece "productos a medida" como puede ser comprar una propiedad o venderla, o comprar parte de una empresa. Aseguró que ese es su único sustento, además del ingreso por las columnas en La Mañana.

Caorsi indicó que no se “siente” periodista sino que realiza la actividad como “un hobby" y que se involucró con la actividad en la causa de Conexión Ganadera porque “veía que había muy poca información de manejo financiero de la gente, mucha gente endeudada". "Entonces, empecé a colaborar”, dijo.

El fiscal le señaló que en la última audiencia de la justicia concursal a la que asistió Carrasco, Caorsi se presentó como periodista. En ese momento “usted dijo: ‘soy periodista’”, insistió Rodríguez.

“Sí, es que yo no tengo muy claro, sí se lo pregunté a la directora de La Mañana”, replicó el asesor financiero y el fiscal volvió a decir que había dicho que era periodista ante el juez. “Bueno, es que no tengo muy claro eso. Sí soy, o sea, escribo en un medio”, acotó.

Rodríguez también le consultó que, si bien al comienzo de la audiencia se había presentado como asesor financiero con estudios en la Universidad Católica, “no está regulado o reconocido ante el Banco Central”. “Se necesita un diploma, una licencia que puede ser propia o trabajar para una empresa”, indicó el fiscal.

Caorsi respondió que trabaja para Gletir, pero Rodríguez volvió a replicar que “hace cinco años” que no tiene contrato vigente. “Confuso”, consideró el fiscal y volvió a insistir en que no tiene regulación del BCU.

“Yo elijo no ser regulado por el Banco Central, yo no estoy ofreciendo productos de Gletir en este momento, no me interesa”, respondió.

La reacción del Colegio de Abogados

Además de sus columnas de opinión en La Mañana, Caorsi también se ha acercado a grupos de damnificados para ayudarlos a encontrar más elementos que puedan contribuir con el proceso judicial.

Así fue que cerca de las elecciones departamentales de mayo, circuló un audio de Whatsapp en el que Caorsi exhortaba a los 4.300 damnificados de Conexión Ganadera a expresarse en sus redes sociales contra el candidato a la Intendencia de Montevideo por la Coalición Republicana, Martín Lema, por tener como tercer suplente en sus listas a uno de los defensores de la vuida de Basso, Pablo Donnángelo.

"Nos tenemos que hacer escuchar", decía y sugería que le expresaran a Lema que no iba a tener "un sólo voto" de inversores de Conexión para que le "soltara la mano a Donnángelo" a quién calificadaba de "delincuente". Además, afirmaba que no podía creer que la Fiscalía no encontraba plata. "Le estamos dando información", afirmaba.

Ese audio motivó la reacción del Colegio de Abogados del Uruguay que en un comunicado rechazó las "violentas manifestaciones" y "graves ataques" dirigidos a Donnángelo, por su "condición de defensor" en el caso de Conexión Ganadera. Además señalaba que el derecho a la defensa es un derecho humano fundamental.

"No compete al Colegio de Abogados del Uruguay realizar apreciaciones políticas partidarias, pero si defender el ejercicio de nuestra profesión, por lo que exhortamos una vez más a toda la sociedad, a las autoridades públicas y de gobierno a la reflexión para que, dentro del libre e irrestricto ejercicio del derecho de expresión, no se transgredan los límites del agravio y la intolerancia, pero por sobre todo, se respete el derecho y las reglas democráticas", agregaron.

Posibles vínculos extranjeros con Conexión Ganadera

En uno de sus artículos, Caorsi había hablado sobre Conexión Ganadera y el vínculo con empresas argentinas. Sobre esto, sostuvo que algunos damnificados de ese país le contaron que “estaban lavando plata” a través de la compañía uruguaya. "Los argentinos, o sea, lo que hacían es básicamente gente que se escapaba de la AFIP”, añadió.

También relató que se contactó con “periodistas y productores rurales" de Paraguay que le contaron de "personas que utilizaron un esquema Ponzi similar... como que también pasó en Paraguay este tema" y luego se copió en Uruguay. Allí vinculó el tema con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset porque dijo que "los lavadores estaban en la misma organización de Marset".

"No recuerdo si en ese momento él fue procesado”, dijo Caorsi en referencia a la fuente que le dio la información. “Tampoco recuerdo el año en que se creó el esquema allá. Después esa organización se separa, la idea surge de Paraguay y se copia ese modelo en Uruguay”, contó.

- Pero de ahí a que Marset esté vinculado al tema de Conexión Ganadera...

- Yo no creo.

- Si no, cualquiera que haga un esquema Ponzi en el mundo va a estar Marset atrás.

- No, no, para nada.

- Me pareció lo que usted dijo, que podía estar Marset vinculado a esto.

- No, Marset está a otro nivel.

Por otro lado, fue consultado sobre las cuentas bancarias en el exterior, otro tema sobre el que Caorsi se ha explayado en sus columnas y que ante Interpol había señalado vinculado a Conexión Ganadera. Concretamente había señalado que existían 1.700 millones de liras esterlinas en esas cuentas. Ante el fiscal aclaró que se trataba de cuentas de "familiares de Carrasco".

"Esa plata está dividida en varias empresas que coinciden con nombres de establecimientos que arrendaba Conexión Ganadera", agregó. Explicó que esas empresas se crean "con persona a la cabeza, cambian el tipo de empresa para LLP, nacen como empresas activas y después se transforman en unas que solo guardan capital. Y ahí se cambian los titulares de las empresas, pero que serían de familiares”, añadió.

Rodríguez le preguntó si tenía los números de esas cuentas de Reino Unido, a lo que le dijo que "no los tenía" pero que se los “haría llegar”.

El fiscal también quiso saber si Caorsi contaba "con elementos que acrediten sus dichos referente al ingreso de dinero vivo por la frontera del norte del país".

Caorsi respondió que contaba con esa información gracias a un “testimonio” de una persona que no está en Uruguay pero ante su falta de precisión el fiscal le aclaró: "Nosotros investigamos hechos, no el pensamiento de lo que uno puede imaginar. No una hipótesis, entonces la pregunta es: ¿usted tiene elementos para entregar a la Fiscalía que acrediten que Conexión Ganadera recibió dinero vivo proveniente de Brasil a través de la frontera?”, insistió.

Caorsi respondió que sí y que “incluso tienen videos de avionetas llegando, camiones saliendo de un establecimiento arrendado por Conexión Ganadera, se descarga parte de ese camión, se mezcla con otras cosas y va por Ruta 5. Los paquetes generalmente son de dinero en efectivo”.

La vinculación con la droga

Caorsi también aseguró que en un campo de Artigas vinculado con Conexión Ganadera se bajaron paquetes con droga. Sin embargo, indicó que no le dio esa información a la policía porque “prefería tener una instancia más reservada” con el fiscal del caso.

– ¿Usted me está diciendo que Conexión Ganadera, Carrasco y Basso eran narcotraficantes?

– No, lavadores de dinero. A mi entender eran lavadores de dinero

– ¿Provenientes del narcotráfico?

– De varias fuentes. Contrabando, narcotráfico y evasión de impuestos.

Caorsi aseguró que le da “terror” afirmar eso, a lo que el fiscal interrumpió: “Antes de darle terror, lo primero que hay que ver es si es verdad o no es verdad”.

Luego le aclaró que la fuente de esa información sería una persona que habría estado involucrada en la descarga de los paquetes de drogas. Cuando Rodríguez le dijo que pasaría la información a Interpol o a la Brigada de Drogas y que estas personas tendrían que declarar y aportar el video o las pruebas que tengan, Caorsi aseguró que no están dispuestos a hacerlo, tampoco como testigos reservados.

El fiscal le insistió en que se estaba hablando de “una hipótesis de que podría tener una relación” con el narcotráfico, a lo que Caorsi respondió: “No, no estoy seguro. No tengo las pruebas”.

Fuentes de la investigación dijeron a El Observador que de momento Caorsi no les entregó ni los números de las cuentas en Reino Unido, ni los contactos de sus contactos en Paraguay. "Sólo aportó algunos contratos de los firmados los últimos meses", dijo la fuente.

Siguiendo con el testimonio que dio en Fiscalía, Rodríguez lo consultó sobre el dato que aportó sobre que Basso se suicidó luego de que lo llamaran para amenazarlo. Caorsi dijo: "Es verdad que me llamaron comentándome que habían llamado a Gustavo Basso para decirle que le habían tocado el dinero y que querían que se lo devolviera a su lugar y que dijera a cuál de sus hijas le iban a matar. Agregaron que le querían hacer llegar ese mismo mensaje a Carrasco. En ese momento manifesté que yo no se lo iba a comunicar y corté".

Caorsi respondió luego que “hay un montón de cosas” que aparecen en los medios que él no dijo.