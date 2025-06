La reunión de las familias Carrasco y Basso después de la muerte del fundador de Conexión Ganadera para "ordenar": los diez tomadores y el desfasaje

"Un cheque de Basso, el 27 de noviembre, era más importante que el Banco Central. Entonces, Pablo me hablaba de Gustavo Basso, y yo le creía, porque para mí Gustavo Basso era en el Uruguay, en las radios, en la tele, en los frigoríficos, con los escritorios... El 29 de noviembre, creo que hasta Daniela, Pablo y yo nos desayunamos de pila de cosas. Ella capaz que un poco más porque era la esposa, peor. Pero empezamos a ver cosas que yo, en lo personal, no sabía. Que habían tomadores, que había esto, que había lo otro", dijo.

La esposa de Carrasco insistió en que hasta ese momento creían que Basso era "intachable" por lo que fue "shockeante" enterarse de la realidad. " Cuando muere Gustavo, que fue un shock para nosotros emocional y afectivo importante, porque la verdad que no sabíamos ni del suicidio, le voy a ser sincera, ni idea. Para nosotros fue un accidente, no teníamos idea de todo lo que estaba pasando. Fuimos a la misa, éramos parte de un equipo. No éramos amigos, pero teníamos en común una empresa exitosa".

En la reunión de las dos familias: "Entre los tres vamos a salir adelante"

Según coincidieron las declaraciones de los tres, las dos familias acordaron reunirse el domingo en Florida, ya que el viernes se había realizado el velorio de Basso y una misa de cuerpo presente en la catendral de Florida, "el sábado debían descansar" y "Daniela quería abrir el lunes", dijo Iewdiukow.

En ese panorama consideraron que "capaz que habían cosas para pagar los inversores. "Gustavo se ocupaba de todo. Entonces nosotros dijimos, vamos a tener que ayudar a Daniela, y le dijimos entre los tres vamos a salir adelante".

La esposa de Carrasco contó que fueron ellos dos y los llevó la hija mayor de él para manejarlos porque estaban "nerviosos". Del lado de los Basso, estaban junto a Daniela Cabral, sus hijas Agustina y Candelaria, el yerrno de Basso, Alfredo Rava.

"Fue una reunión como para organizarse para lo que viene. Y empezar a ver dónde estamos, este lunes que hay que pagar. Ahí empezaron a ver cuentas y cosas y a abrir archivos y a buscar la computadora... Y ahí como nos enteramos de que habían otros tomadores también, porque pasaron la lista de deudores, y yo sacaba una lista de deudores que manejaba Florida, de deudores, vimos que habían muchos tomadores", aseguró.

Iewsiukow contó que ella dijo que podía responder por Hernandarias, pero no sabía si el resto de los tomadores de ganado "cuánto stock tienen, si están vivos, muertos". "Y ahí fue que tratamos de ver si se podía ir a los campos de esas personas que Alfredo iba a organizar. Al final no me acuerdo qué pasó, si fueron o no. Pero para ver los números de los otros tomadores. Los otros tomadores tenían mucho dinero", dijo.

Se refirió al contador que trabajaba para Basso y dijo que Santeugini "sabía la mitad". "Se remitía a facturas que le mandaba Conexión, como yo había armado, facturas de venta y facturas de compra. Todo lo demás, si yo no mando, yo mandaba todo, porque Hernandarias era muy simple, era una empresa agropecuaria típica".

El fiscal le preguntó si en esa reunión Carrasco les d ijo a todos "que el motivo de la reunión era porque habían constatado ya un desfasaje financiero de la empresa Conexión Ganadera", a lo que Iewdiukow lo negó.

"Bueno, eso fue lo que dijo acá, sentada donde está usted, ayer Cabral", le dijo el fiscal,a lo que la esposa de Carrasco respondió: "Hasta ese momento no sabíamos del desfasaje".

"S i lo dijo, capaz que se confundió porque ya estaba imaginando", dijo y agregó: "Pero Pablo no dijo eso, capaz que Pablo se lo dijo a ella".

El día anterior, Cabral declaró que comentaron que venian de hablar con el penalista Barrera y con el cuñado de Carrasco, el empresario Juan Otegui y que hacían la reunión porque había un desfasaje en la empresa. "No entendíamos qué era lo que nos estaban diciendo ni que había un desfasaje en la empresa. Y menos que habían ido a consultar a un abogado penalista. No entendíamos.Y ahí empezó todo este lío de cosas, que hace seis meses que no tenemos vida, que no sabemos ni dónde estamos parados, que todos los días nos vamos enterando de alguna cosa", afirmó Cabral antes de quebrarse y llorar en la audiencia.

Luego prosiguió: "Yo no puedo salir a la calle, no puedo ir al súper, perdí mis amigas, perdí mi grupo de amigas de toda la vida. Mi mejor amiga invirtió todo el dinero de su esposo, que es cirujano, todos los ahorros. Mi hermano mayor, los ahorros de toda su vida, que además está imposibilitado. Mi tía, que es una señora adulta, que le ha recibido la herencia de mi abuela. No tengo grupos, o sea, yo integraba grupos de la catedral, de Florida. No puedo hablar en los grupos porque hay inversores, madre de mis amigas".

Cabral relató que con sus hijas preguntaron ¿de qué estaban hablando? "Y de que había que sacar la cuenta de cuántos contratos había, de cuántos inversores y de cuánto ganado tenía que haber. Y ahí se empezó todo ese periplo a pedirle a los funcionarios que hicieran toda esa tarea, que fue la que hicieron, y no sé, que ellos iban a hacer el recuento de los campos, porque nosotros ya no teníamos ni idea. Todo eso, digo, había que ir a los campos a contar el ganado, dijo que tenían personal idóneo y que eso era lo que se iba a hacer. Y bueno, ha sido todo el transpuso de este tiempo en el que hemos sido, no solo engañadas, sino que además hemos sido vulnerados por la prensa, mi familia expuesta, mis nietos expuestos con un parlante el viernes en el colegio, gente averiguando a qué colegios iban mis nietos", relató.