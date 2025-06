Conexión Ganadera: fiscalía pedirá prisión efectiva para Carrasco y prisión domiciliaria con tobillera para Iewdiukow y Cabral

El pedido de imputación es la etapa inicial del proceso penal que terminará en el juicio y durante el cual la fiscalía podrá pedir en cualquier momento sumar nuevos delitos a la imputación, según los avances que vaya teniendo la investigación.

Si bien había expectativa entre los abogados de los denunciantes de que se sumaran otros delitos, según supo El Observador, en esta etapa inicial el fiscal descartó aplicar el delito de apropconexioniación indebida, que implica quedarse con bienes ajenos, ya que entiende que la estafa comprende la apropiación de bienes ajenos. En este caso se apropiaron de lo ajeno mediante engaños o estratagemas que es lo que castiga la estafa.

Asimismo el delito de insolvencia societaria fraudulenta o quiebra fraudulenta, que también reclaman algunos de los abogados, a juicio de la fiscalía no se puede imputar en este momento porque la ley requiere que previo a solicitarlo penalmente, el concurso haya sido declarado como fraudulento y eso todavía no ocurrió.

En su declaración, Carrasco insistió con su versión de que el manejo financiero de Conexión Ganadera estaba en manos de Basso y que él lo desconocía. Por eso dijo que "era una persona hasta el 28 de noviembre" y es "otra persona después" de la muerte de su socio. "Estoy dolorido, desilusionado, triste, en shock”, reiteró su explicación de que el manejo financiero de la empresa estaba en manos de Basso y que él lo desconocía completamente.

“Yo no tenía la expertise comercial, la negociación, no tenía la logística del camión, no tenía nada de gimnasia bancaria, financiera, y eso fue una propuesta de Basso que habrán pasado dos o tres años de él aportar eso y nosotros, ese cuidado de ese ganado… yo era el vaquero del grupo y él era el comerciante”.

Carrasco relató todo el proceso de la empresa hasta que llegaron a tener 20 estancias que eran 75 mil cabezas de ganado y dijo que “Basso no conoció ninguna de las 20 estancias que arrendamos. Él en eso tenía absoluta confianza en nosotros y él iba a negociar el precio pero no iba a la estancia a ver si era buena o mala porque eso lo decidíamos por nosotros”, dijo sobre los roles de cada uno.

En la misma línea Cabral, viuda de Basso, dijo que su esposo "era un hombre muy reservado". "Él venía con decisiones tomadas, a mí no me consultaba. ‘Creé esta empresa, tengo estos socios’, me decía”.

Afirmó que ella se encargaba de firmar cheques para habilitar los pagos a inversores, pero no estaba en la operativa ni en las determinaciones del fondo ganadero. “Yo tenía una relación de confianza con mi esposo y de matrimonio, y yo no tenía ningún motivo para desconfiar”, añadió.