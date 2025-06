Una venta que Gustavo Basso le hizo al cura de Florida damnificado por Conexión Ganadera es señalada por la Secretaria Antilavado como sospechosa de lavado

Uno de los casos que se menciona en ese informe es la venta de cuatro unidades de propiedad propiedad horizontal en el departamento de Lavalleja al excura párroco de la catedral de Florida César Buitriago, quien era muy allegado a Basso y que además figura como uno de los damnificados de Conexión Ganadera. La venta se hizo el 2 de junio de 2020 por U$S 260.000.

“Respecto de la forma de integración del precio surge que esta operación se pagó con cheque cruzado diferido no a la orden del Banco Scotiabank emitido el 1/06/2020 por Conexión Ganadera. Se advierte que el comprador es el Vicario General de la Diócesis de Florida. Según notas de prensa es además damnificado por haber invertido U$S 127.000 en Conexión Ganadera y haber perdido sus ahorros personales”, aclara el informe de la Senaclaft.

La escribana que participó en el caso es Mariana Della Ventura, la misma profesional que ha actuado en favor de Conexión Ganadera.

La venta la realizó Lerosur SA, con domicilio en la calle Rodó de Florida, que funciona desde julio de 2015, con el giro de “propiedad y explotación de bienes inmobiliarios propios no rurales” y que desde enero de 2016 pasó a registrarse en el rubro “construcción de obras de arquitectura”, actividad que se mantiene vigente hasta la fecha. Desde 2017 los titulares son Basso y su esposa Daniela Cabral quienes registraron en BPS una obra por contrato de administración directa, en los años 2017, 2018 2020, en calidad de propietarios de un padrón N° 15.138 ubicado en la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja.

La transacción está siendo investigada en el marco de la causa de Conexión Ganadera, informaron a El Observador fuentes del caso.

La historia del cura Buitrago

El padre César Buitriago, un colombiano que vive en Florida desde hace diez años, era muy cercano a Basso y es otro de los damnificados ya que le confió al amigo sus ahorros personales con dos partidas de US$ 108 mil y US$ 19.715.

Al día siguiente de la muerte de Basso, Buitrago estaba de viaje y regresó para la ocasión, presidió una misa en la catedral con el cuerpo del empresario presente -con el cajón cerrado-. Varios de los que estuvieron allí recuerdan con asombro unas palabras del párroco cuando dijo que había hablado con Basso sobre la muerte y este le dijo: “Seguiría haciendo lo que estoy haciendo”.

En ese momento el sacerdote dijo a El Observador que no haría más declaraciones sobre el tema y remitió a su abogado, Gastón Valenzuela, quien informó que lo representará en el concurso en el intento de recuperar algo de lo que invirtió y no realizará denuncia penal.

Luego de que se conoció que tenía sus ahorros en Conexión Ganadera, Buitrago declaró a CW 33 Radio Florida que no era dinero de la Diócesis sino ahorros propios. Aclaró que los curas diocesanos no hacen votos de pobreza, como hacen quienes integran una congregación religiosa, y vive de sus fondos personales. Señaló que en Uruguay existe la concepción “de que el sacerdote no tiene donde caerse muerto pero puede haber heredado”.

“En mi caso soy doctor en Teología lo que me ha habilitado muchísimas plazas donde puedo trabajar. Soy profesor del Celam, Centro para América y el Caribe, invitado a muchos lados a dar conferencia como profesional en el tema. Uno va con los gastos pagos y te pagan la conferencia”, indicó.

La cercanía de Basso con la Iglesia también era física. Basso tenía el escritorio del otro lado de la plaza Asamblea, dónde está la catedral. Un cartel en la puerta de Jose Batlle y Ordoñez 511 indica que ahí funciona tanto Gustavo Basso Negocios Rurales como Conexión Ganadera.