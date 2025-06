El combo que configura un escenario favorable para la ganadería en Uruguay

El ejercicio 2021/22 seguirá ocupando el primer puesto, al haber captado los precios inusualmente altos del primer semestre de 2022 que colocaron al novillo encima de los US$ 5,50 por kilo, pero entonces en el último trimestre los valores se desplomaron y el novillo cayó por debajo de los US$ 3,30.

La diferencia de 2025 respecto a 2022 es que el escenario actual aparece mucho más firme pese a la incertidumbre que generan las guerras, las disputas arancelarias y –como siempre– el clima.

El sector tendrá una instancia importante esta semana cuando se conozcan los datos del 23º Taller de Gestación Vacuna del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

El año pasado se alcanzó un récord de preñez de 84,1% a nivel nacional y para esta temporada se estima una ligera baja.

La brecha de precios se achica

En este mes de junio el novillo cruzó los US$ 5 por kilo con una sostenida trayectoria alcista en todo el último año y un empuje de entre 15 y 20 centavos en las últimas dos semanas.

Hoy las diferentes categorías de hacienda gorda valen entre 25% y 30% más que hace 12 meses en dólares corrientes y 40% en pesos.

La industria prefiere evitar que el novillo cruce los US$ 5 por kilo aunque sigue pujando por la escasa oferta de novillos bien terminados y, cada vez más, por vientres. La presión reciente sobre los precios de vacas y vaquillonas ha sido mayor por lo que se acorta la brecha de valores entre las categorías.

Las vacas bien terminadas obtienen entre US$ 4,80 y US$ 4,85 por kilo y las vaquillonas US$ 4,95 y algunos centavos más en negocios de punta.

Demanda del exterior fluida

Los frigoríficos mantienen la intención de faena con demanda del exterior fluida y a precios que se sostienen a un promedio cerca de US$ 5 mil por tonelada.

La industria cierra contratos a futuro, los corrales están llenos y eso marca un rumbo que da tranquilidad a la cadena, afirmó Francisco Cánepa director de Escritorio Cánepa este viernes durante el remate de Plaza Rural.

Mercado de reposición

El mercado de reposición acompaña el buen momento con ventas totales de terneros, novillos y vacas de invernada y flechas hacia arriba en los precios por la demanda de la invernada, la exportación y los corrales.

Si bien los terneros ajustaron de US$ 2,97 a US$ 2,95 por kilo, el mayor peso de los animales redondeó un promedio al bulto de US$ 556, una cifra muy por encima del remate anterior y que refleja un buen margen para el criador sin dejar de ser negocio para el invernador.

“Los que están comprando son los que están vendiendo novillos a planta a US$ 1.200 por animal, es una relación beneficiosa para el que compra”, afirmó el rematador Carlos de Freitas.

Exportación de carne vacuna a precios altos

Además del precio de exportación de la carne vacuna 18,5% superior al de hace un año, el escenario de demanda está mostrando cambios: los envíos a Estados Unidos empiezan a frenarse por las dudas que genera el escenario arancelario y China confirma la tendencia de mayores compras en Uruguay.

En mayo quebró una tendencia bajista de 15 meses y subió 20%, mientras que en la primera quincena de junio subió 15% en volumen.

El enfriamiento del comercio con Estados Unidos parece ser coyuntural, ya que la oferta de ganado estadounidense sigue cayendo, los precios del gordo y de los terneros volvieron a romper récords en la última semana y la demanda comercial se mantiene por lo que las exportaciones no harán más que seguir aumentando.

En Brasil el precio de la hacienda se fortalece también por la fuerte demanda exportadora y la baja oferta con valores al alza en los negocios del mercado de futuros y perspectivas favorables en el mediano plazo.

La exportación de ganado en pie no se queda atrás como dinamizadora del mercado y confirma su pujanza, que incluye envíos a nuevos mercados como Israel: hasta mayo se exportaron 116.864 vacunos en pie, 19% más que en los primeros cinco meses de 2024.

El peso por cabeza se mantuvo relativamente estable respecto a 2024 en 343 kilos, pero se registra un salto importante de 14% en el precio promedio por kilo.

Según datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC) la cotización subió US$ 2,64 a US$ 3,01 por kilo entre 2024 y 2025.