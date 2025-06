Impacto de la guerra en el agro uruguayo: suben los precios de los granos, pero también trepan los costos

El barril de crudo Brent, referencia para Uruguay, saltó de US$ 66 a US$ 78 desde el 10 de junio.

WhatsApp Image 2025-06-19 at 21.45.37.jpeg

La decisión del gobierno uruguayo

Allí una decisión del nuevo gobierno inicialmente resistida termina ubicándose a favor.

El ajuste de precios pasó de realizarse en forma mensual a bimensual y la siembra de invierno terminará con el mismo precio de gasoil que, de reajustar mensualmente, seguro tendría un aumento en el comienzo de julio.

El conflicto amenaza en forma directa al Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz entre Irán y Omán, por donde circula el 20% del comercio mundial de petróleo y gas natural.

Por el canal de Suez –que une el Mediterráneo con el golfo de Suez, en el mar Rojo– pasa cerca del 15% del comercio mundial de granos. Para los fertilizantes, especialmente nitrogenados, no habrá la demora en el ajuste que sí se dará en los combustibles.

Fletes marítimos y seguros aumentaron en los últimos días y las compañías navieras desaconsejan operar en la zona en medio de los ataques.

Los conflictos bélicos “no solo representan un flagelo en términos de pérdida de vidas humanas, sino que suelen generar inestabilidad en los flujos de comercio mundial y en los mercados de commodities, lo cual nunca es una señal positiva para el normal desarrollo de los agronegocios", señaló el director del Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI) de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Maximiliano Moreno.

Los efectos dependerán de la escala del conflicto, “tanto de la relevancia geopolítica de los actores involucrados como de la extensión territorial del conflicto". También de la duración de una guerra que parece haber puesto al régimen iraní más cerca de la caída que nunca antes.

Estos escenarios van a determinar la cotización del petróleo, que tiene un sobreprecio de al menos US$ 10 por barril por circunstancias bélicas, y que ha marcado el ascenso de los aceites que afirma a las oleaginosas.

1646263722294.webp Siembra en campos de Colonia. Juan Samuelle

Avanzó el precio de la soja en Uruguay

El precio de la soja en Uruguay avanzó esta semana hasta US$ 370 por tonelada, un valor que solo se había alcanzado en momentos pico este año, pero que ahora aparece como más firme.

En Chicago la soja de la cosecha 2026 acumula una suba de US$ 17 en dos semanas hasta US$ 407 por tonelada, alrededor de 4%, aunque las primeras referencias para Uruguay no se despegan de los US$ 370 que se ofrecen por soja disponible.

“A pesar de estos conflictos entre jugadores muy importantes en petróleo, y en el Mar Negro en los granos con la guerra entre Rusia y Ucrania que sigue, los precios de los granos no tienen una suba significativa; en relación con esta situación lo que sucede es que no siguen bajando”, afirmó la analista agrícola argentina Paulina Lescano.

La cotización del trigo subió unos US$ 15 por tonelada esta semana para los contratos diciembre en Chicago, casi 7% desde el lunes. Las mejoras tuvieron relación con el conflicto bélico, pero también con los problemas en zonas agrícolas de Rusia y Estados Unidos.

Algunos países de Medio Oriente fuertemente dependientes de importaciones apuraron compras de trigo para tratar de asegurarse de que si el comercio se interrumpe tengan niveles razonables de stocks.

Lescano considera que “vimos fuertes subas del petróleo pero en los granos no estamos viendo un comportamiento tan alcista; el mundo tiene cada vez más alternativas de abastecimiento”.

Señaló que la experiencia de la pandemia en el comercio y el inicio de la guerra de Rusia y Ucrania en 2022 cuando “a pesar de todo eso se siguió produciendo, moliendo y exportando” llevan a pensar que “se necesita una caída muy abrupta en la producción global para que se registren fuertes subas de precios en los granos, y eso no se está viendo”.

Lescano considera que “vamos a seguir con precios relativamente bajos, por lo menos en esta campaña”.

WhatsApp Image 2025-06-19 at 20.17.12(1).jpeg

La colza se robustece aún más

Una mayor influencia parecen estar teniendo los enfrentamientos en Medio Oriente sobre el mercado de las oleaginosas de invierno en Europa, más estrechamente vinculado al petróleo.

La colza que ya venía con una tónica de firmeza subió unos 25 euros en las últimas dos semanas en el mercado Matif de París, y alcanzó los 508 euros por tonelada, unos US$ 582 convertidos al tipo de cambio de una moneda europea que también se ha fortalecido en las últimas dos semanas.

Para el jueves la cotización de la colza en Uruguay alcanzó los US$ 518 por tonelada y la carinata US$ 577 la tonelada.

La colza es el cultivo de más margen proyectado en esta zafra de invierno y con los números actuales del mercado consolida un premio importante sobre lo presupuestado y se aleja hacia arriba teniendo el factor bélico como principal sostén.

WhatsApp Image 2025-06-19 at 20.17.12(2).jpeg

Fertilizantes agudizan suba

La guerra también fortalece la suba de los fertilizantes y agroquímicos que ya venían con una tendencia ascendente previo al conflicto.

Es un factor relevante en un momento sensible en que se terminan de tomar las decisiones de cultivos de invierno.

En fertilizantes el nitrógeno es lo que hoy está más afectado, por el papel de Irán como enorme proveedor de urea y configura el principal foco de distorsión.

Para los insumos europeos, rusos o de China es igualmente un momento tenso para el mercado. “Más allá de los orígenes las cadenas de suministro están muy relacionadas y estamos viendo una volatilidad muy importante en relación a la zafra pasada”, afirmó Juan Alzugaray, gerente de Lanafil.

“No es un año para esperar a último momento”, dijo Alzugaray en Tiempo de Cambio de Radio Rural, ni por precio ni por disponibilidad. Lo aconsejable es “ir cerrando posiciones porque en los próximos dos o tres meses no se ven reducciones significativas en los precios para los insumos químicos en general, tendencia es más hacia arriba”.

Los pesticidas están “en una situación parecida pero por razones diferentes” que tiene que ver con los fletes y en los herbicidas los precios de hoy están entre 7% y 10% arriba de principios de año y la tendencia es al alza.

En la suba de costos, los cereales se ven más amenazados. De momento la colza está siendo la gran ganadora y quienes decidieron aumentar el área –que es más del doble que el año pasado– por ahora han tomado la decisión correcta.

1669312380750.webp Colza: cosecha en campos de San José, en Uruguay. Juan Samuelle

Comercio con Israel

Las exportaciones a Israel hasta junio suman US$ 70 millones, 25% más que hace 12 meses.

Las exportaciones de 2024 vienen de duplicar a las de 2023 con US$ 118 millones principalmente carne bovina. Este año se suman dos rubros relevantes, la carne ovina con hueso y el ganado en pie.

Según fuentes del sector exportador el comercio se puede ver afectado por la logística pero la ruta del Mediterráneo por la que se accede desde Uruguay a Israel tiene menos riesgo que los tránsitos por el Golfo Pérsico y el Mar Rojo, acceso desde Oceanía, competidor en los mismos rubros de exportación.

La carne ovina enviada a Israel está empujando los precios promedio hasta niveles récord, con cotizaciones en 2025 de entre US$ 9 mil y US$ 10 por tonelada, incrementando hasta 42% el precio promedio en lo que va de 2025.

De un año al otro Israel se convirtió en el primer cliente de carne ovina por ingreso de divisas con más del 27% del total y en lo que va de junio se ubica como principal comprador también en volumen por encima de Brasil y China.