El Observador / Fútbol Internacional / INTER MIAMI

El estado físico de Lionel Messi y su baja en el partido de Inter Miami vs Tigres, a dos semanas del encuentro de la selección argentina

Javier Morales, miembro del cuerpo técnico de Javier Mascherano, habló sobre las sensaciones de Lionel Messi y su ausencia ante Tigres

21 de agosto 2025 - 9:07hs
Javier Morales, asistente del entrenador Javier Mascherano, explicó este miércoles que Lionel Messi no tenía las mejores sensaciones para jugar el encuentro del Inter Miami contra el Tigres mexicano por el pase a las semifinales de la Leagues Cup.

"Hoy Javier tuvo una conversación con Leo y, cómo estaban la sensaciones, que no fueron las mejores. Preferimos no arriesgar y no retroceder de nuevo en el tiempo e ir a lo seguro", dijo Morales en la rueda de prensa posterior al encuentro, en el que Mascherano resultó expulsado.

Messi no entró en la convocatoria para el partido contra Tigres, que ganaron por 2-1.

Messi regresó a la competición el pasado fin de semana tras haberse perdido los dos partidos previos. El diez sufrió una lesión en la pierna derecha el 2 de agosto en el encuentro de la Leagues Cup contra Necaxa, y se retiró a los diez minutos. Cabe destacar que integra la pre-lista de Lionel Scaloni ara la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

El inesperado pedido a Lionel Messi y a la selección argentina de activistas de Ángola para que no jueguen un amistoso en su país; mirá los motivos

La gran noche de Luis Suárez con dos goles para el triunfo de Inter Miami ante Tigres por Leagues Cup, partido en el que no jugó Lionel Messi; mirá los videos

Aunque disputó los últimos 45 minutos del encuentro del pasado sábado ante Los Ángeles Galaxy, Mascherano había dicho ayer en la previa de la eliminatoria ante Tigres que las sensaciones de Messi no fueron las mejores durante ese encuentro.

Sobre Jordi Alba, que hoy se retiró con dificultades al inicio de la segunda mitad, Morales dijo que sufrió "un golpe en la rodilla", pero aclaró que no disponía del parte médico.

Inter Miami jugará las semifinales la próxima semana contra el ganador del partido entre Orlando City y Toluca.

Las Garzas conquistaron la Leagues Cupe en el verano de 2023, meses después del fichaje de Lionel Messi.

FUENTE: EFE

