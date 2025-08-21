La gran noche de Luis Suárez con dos goles para el triunfo de Inter Miami ante Tigres por Leagues Cup, partido en el que no jugó Lionel Messi; mirá los videos

Primer gol de Luis Suárez en Inter Miami vs Tigres por Leagues Cup

Con Luis Suárez en el papel del lesionado Lionel Messi, el Inter Miami venció el miércoles 2-1 con dos goles del uruguayo a Tigres en los cuartos de final de la Leagues Cup, que vivió la eliminación de todos los equipos mexicanos.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

La caída de Tigres, Toluca, Puebla y Pachuca deja a la liga mexicana sin representantes en las semifinales de este torneo conjunto con la MLS.

Sigue alargándose así la maldición del fútbol mexicano en la Leagues Cup, dónde sólo ha colocado a un semifinalista (Monterrey en 2023) en sus tres ediciones con formato ampliado.

El Inter Miami enfrentará en las semifinales del 27 de agosto al Orlando City , que eliminó en una tanda de penales al Toluca, vigente campeón de la liga mexicana.

ESTADOS UNIDOS Las pistas que dio Luis Suárez sobre su futuro y su posible retiro del fútbol junto a Lionel Messi; mirá el video

MLS Luis Suárez marcó en el triunfo de Inter Miami donde Lionel Messi entró e hizo sufrir a Lucas Sanabria con un golazo

La otra eliminatoria la jugarán Seattle Sounders, que venció también por penales a Puebla, y Los Angeles Galaxy, que derrotó 2-1 al Pachuca.

Luis Suárez se puso el cuadro al hombro ante la baja de Messi

El duelo estelar de la jornada se vivió en la cancha del Inter Miami, campeón de este torneo en 2023, que vibró con un triunfo con dos goles de penal del uruguayo Luis Suárez y la expulsión del entrenador Javier Mascherano.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - AUGUST 20: Luis Suárez #9 of Inter Miami CF gestures during the Leagues Cup Quarter-final between Inter Miami CF and Tigres UANL at Chase Stadium on August 20, 2025 in Fort Lauderdale, Florida. Leonardo Fernandez/Getty Images/AF Luis Suárez en Inter Miami vs Tigres por Leagues Cup Foto: AFP

El argentino Ángel Correa anotó el descuento para Tigres

Messi, que arrastra problemas musculares desde principios de mes, sufrió hasta el final desde un palco del Chase Stadium de Fort Lauderdale (vecina de Miami).

Tras dos partidos de baja, el astro argentino reapareció el sábado en la MLS pero las molestias persistieron.

Las sensaciones de Messi "no fueron las mejores y preferimos no arriesgar", explicó en la conferencia de prensa Javier Morales, técnico asistente del Inter.

Doblete de Suárez

Los locales abrieron el marcador en el minuto 23 con el primer penalti anotado por Suárez, señalado por mano de Javier Aquino.

Segundo gol de Luis Suárez en Inter Miami vs Tigres por Leagues Cup Segundo gol de Luis Suárez en Inter Miami vs Tigres por Leagues Cup

En el descanso, Mascherano vio la tarjeta roja después de protestar airadamente que el tiempo de descuento se prolongara más allá de lo indicado.

El técnico argentino vio la segunda mitad desde la primera fila de las gradas dando instrucciones con un teléfono celular.

Ángel Correa, flamante fichaje de Tigres, empató en el minuto 67 al colarse en el área de Miami y superar por abajo al portero argentino Oscar Ustari.

FORT LAUDERDALE, FLORIDA - AUGUST 20: Luis Suárez #9 of Inter Miami CF takes a penalty and scores the team's second goal during the Leagues Cup Quarter-final between Inter Miami CF and Tigres UANL at Chase Stadium on August 20, 2025 in Fort Lauderdale, Fl Luis Suárez en Inter Miami vs Tigres por Leagues Cup Foto: AFP

En una recta final llena de tensión, el árbitro señaló el segundo penalti para el Inter tras revisar en el VAR otra mano de Aquino en un tiro del argentino Rodrigo De Paul.

Con sangre fría, Suárez anotó la pena máxima en el 89 y permitió al Inter seguir aspirando a un título internacional en esta temporada.

Toluca y Puebla caen en penales

En su turno, Orlando City eliminó a Toluca con un empate 0-0 en el tiempo reglamentario y 6-5 en la tanda de penales.

Esta eliminatoria se disputó en el estadio del Los Angeles Galaxy en Carson (California) y fue la única en la que ningún equipo dispuso de la localía.

La Leagues Cup se disputa en su integridad en estadios de la MLS pero Toluca, como líder de la liga mexicana en la primera fase, tenía derecho a enfrentar a Orlando en una sede neutral.

Tras 90 minutos sin grandes ocasiones de gol, el pase se resolvió directamente en una tanda en la que el veterano arquero Pedro Gallese fue el héroe de Orlando.

El internacional peruano atajó los lanzamientos del argentino Nicolás Castro y el mexicano Juan Pablo Domíngue y se encargó después de anotar el penal del triunfo.

Ante su público, el Seattle Sounders venció al Puebla por 4-3 en penales tras otro partido sin goles.

Los jugadores de La Franja no lograron aprovechar la expulsión en el minuto 76 del estadounidense Danny Musovski.

El arquero local Andrew Thomas fue la figura de la tanda al atajar los lanzamientos del mexicano Ricardo Marín y el chileno Nicolás Díaz.

Reus liquida a Pachuca

En el cierre de los cuartos, Los Angeles Galaxy venció 2-1 a Pachuca en una noche brillante del alemán Marco Reus.

A los 27 minutos, el veterano mediapunta recibió un servicio de córner en el área y envió la pelota al área pequeña donde el mexicano Alonso Aceves la introdujo en su propia portería.

En el 37, Reus anotó el segundo gol local en un contragolpe en el que remachó una pelota suelta en el área mexicana.

Los pupilos de Jaime Lozano, exseleccionador del Tri, presionaron a los vigentes campeones de la MLS pero sólo pudieron descontar en el minuto 90+6 con una vistosa tijera del brasileño Alemao.

Resultados de los cuartos de final de la Leagues Cup:

Inter Miami - Tigres en Fort Lauderdale (Florida) - 2-1

Toluca - Orlando City en Carson (California) 5-6 en penales (0-0)

Seattle Sounders - Puebla en Seattle (Washington) 4-3 en penales (0-0)

LA Galaxy - Pachuca en Carson (California) 2-1

AFP