Luis Suárez marcó en el triunfo de Inter Miami donde Lionel Messi entró e hizo sufrir a Lucas Sanabria con un golazo

Tras dos semanas ausente por lesión, Lionel Messi regresó el sábado por la noche con su magia intacta en la victoria de Inter Miami por 3-1 ante Los Angeles Galaxy en la MLS, en la que anotó un gol decisivo y dio una asistencia de fantasía. El partido se cerró con una notable definición de Luis Suárez .

El lateral español Jordi Alba abrió el marcador en Fort Lauderdale (vecina a Miami) al aprovechar un pase entre líneas de su compatriota Sergio Busquets en el minuto 43.

El Galaxy, vigente campeón de la MLS, igualó en el 59 con una excepcional jugada individual del ghanés Joseph Paintsil por la banda izquierda.

Messi , que se perdió los dos últimos partidos por una lesión muscular, arrancó el duelo como suplente y fue llamado en el descanso por el entrenador Javier Mascherano.

Ingresa Messi y De Paul a la segunda parte del partido de @InterMiamiCF vs. @LAGalaxy.



Es el regreso del tras su recuperación.



— MLS Español (@MLSes) August 17, 2025

En el 84, el astro argentino rompió el empate en una fabulosa acción en la que fue habilitado frente al área por el recién llegado Rodrigo De Paul, quien también partió desde el banco tras perderse varios entrenamientos por los trámites de su visa.

Messi eludió al uruguayo Lucas Sanabria y se acomodó la pelota en la zurda para un remate que entró pegado al poste.

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2025

Cinco minutos después levantó de nuevo al público cuando recibió la pelota de espalda y le regaló una asistencia de tacón a Luis Suárez, para que el delantero uruguayo colocara el 3-1 definitivo.

Suárez llega así a 6 goles en 25 partidos de la temporada por la MLS a los que agrega uno en 3 encuentros por la Leagues Cup, uno en los cuatro que disputó por el Mundial de Clubes y 3 en 8 partidos de la Champions Cup de la Concacaf. En total, celebró 11 conquistas en 40 partidos.

El argentino, máximo artillero de la temporada con 19 goles en 19 partidos, disfrutó de algo de rodaje de cara al duelo del miércoles frente a Tigres de Monterrey por los cuartos de final de la Leagues Cup, el torneo conjunto entre equipos de la MLS y de la Liga mexicana.

Aunque su aparición fue decisiva, Messi dio también algunas señales de incomodidad durante la segunda mitad y se retiró rápidamente al vestuario tras el pitido final.

"No lo vi después del partido. Mañana veremos cuáles son las sensaciones que tuvo", dijo Mascherano sobre su capitán, de 38 años.

"Vi que claramente no estaba cien por cien cómodo, pero con el correr de los minutos fue soltándose cada vez más. Habrá que ver como terminó en cuanto a la fatiga", señaló El Jefecito.

La lesión "fue algo muy chiquito. Los tres entrenamientos que tuvimos fueron buenos y lo importante es que terminó el partido", indicó. "Él siempre quiere estar en el campo, es feliz allí".

Primera victoria de Heung Min-Son

20250816 MLS - SOC - SPO - NEW - ENGLAND - REVOLUTION - V - LOS - ANGELES - FOOTBALL - CLUB FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - AUGUST 16: Son Heung-Min #7 of Los Angeles FC controls the ball during the MLS match between New England Revolution and Los Angeles Foo Heung Min-Son Foto: Winslow Townson/Getty Images/AFP

Este triunfo también renueva la confianza del Inter después de la paliza 4-1 que recibió la semana pasada en el clásico de Florida ante Orlando City.

La escuadra floridana ascendió al cuarto puesto de la Conferencia Este con 45 puntos, a seis del líder Philadelphia Union pero con tres partidos todavía pendientes.

El Galaxy, en cambio, se hunde más en el pozo del Oeste en la peor temporada de un vigente campeón de la liga norteamericana.

En otros resultados de la jornada 29, el surcoreano Son Heung-Min celebró su primera titularidad y su primera victoria con Los Angeles FC (LAFC) en su visita a New England Revolution por marcador de 2-0.

El excapitán de Tottenham ya debutó en el empate 2-2 de la semana pasada ante Chicago Fire y tuvo un impacto inmediato al forzar un penal tras salir desde el banco.

Este sábado contribuyó al triunfo angelino brindando la asistencia del segundo gol, anotado por el canadiense Mathieu Choiniere en un contragolpe en el minuto 90'+4'.

El primer gol del LAFC, quinto del Oeste con 40 puntos, fue obra del estadounidense Mark Delgado con un disparo al ángulo los 51'.