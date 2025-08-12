Luis Suárez presentó a la nueva figura de Deportivo LSM, quien ya comenzó a entrenar; mirá el video en el que aparece el Pistolero y los jugadores que ya anunciaron

Luis Suárez , quien está al frente de Deportivo LSM , el club que administra junto a su amigo y compañero Lionel Messi y que jugará en la Divisional D de AUF, presentó al nuevo fichaje del equipo , quien ya comenzó a entrenar y se prepara para el debut.

Como informó Referí, se trata de Rodrigo Pastorini , el delantero de 35 años que jugó en Danubio, Peñarol, Wanderers y Nacional, entre otros equipos.

“Bienvenido a Deportivo LSM, Rodri”, dice Suárez en el comienzo del video, en el que “le pasa” la pelota al nuevo atacante del equipo, ya en el Complejo Deportivo LS.

El atacante de 35 años decidió en esta temporada regresar a Atlético Florida , club de dicha ciudad, en el que se formó y es hincha.

Con el club albiceleste fue protagonista la semana pasada de una de las grandes sorpresas de la Copa AUF Uruguay, al superar por 3-1 a Atenas de San Carlos, equipo de la Segunda división profesional.

Este fin de semana en Florida corrió el rumor de que el delantero había sido contactado por Sebastián Taramasco, gerente deportivo de Deportivo LSM, quien conoce a Pastorini de su paso por Nacional, para sumarlo al equipo de Suárez y Messi.

Con goles de Pastorini y Suárez empataron los aurinegros con los violetas.

Pastorini y Barrientos este martes en Los Céspedes, ante la mirada de Rafa García y Armando Méndez

Y este domingo el propio atacante confirmó su salida de Atlético Florida, tras el empate ante Boquita 1-1 por el Apertura de la Liga de Florida, en el que el delantero anotó el gol de su equipo.

Consultado por si dejará al equipo de la Piedra Alta, señaló afirmativamente, sin dar más detalles.

“Tengo una posibilidad de un equipo en Montevideo y hoy fue mi último partido, pude hacer un gol, no sirvió para que el equipo ganara, pero estoy contento desde donde me toque de sumar a la institución”, dijo a FutbolFlorida.

Ex Peñarol y ex Nacional

Tras llegar al fútbol profesional con Danubio como su primer equipo, Pastorini pasó a Peñarol, club en el que jugó entre 2011 y 2014 con el título del Uruguayo 2012/13.

Pastorini junto a Vigneri (izq.) y Acosta (der.)

Luego, jugó en Racing de Sayago, tuvo su primer ciclo en Wanderers, con el título del Clausura 2014, pasó a Petrolul Ploieti de Rumania y volvió a los bohemios para jugar entre 2017 y 2019.

0000993251.webp Con goles de Pastorini y Suárez empataron los aurinegros con los violetas

Sus buenas actuaciones hicieron que Nacional lo fichara en 2019, siendo campeón con los tricolores, club al que dejó al año siguiente.

Pastorini y Barrientos este martes en Los Céspedes, ante la mirada de Rafa García y Armando Méndez

Su carrera continuó luego en Wanderers, Hércules de España, Sud América, Academia Cantolao de Perú y Fidelis Andria de Italia.

Los jugadores que ya presentó Deportivo LSM

Con Rafael Cánovas como entrenador, Deportivo LSM comenzó semanas atrás la pretemporada y la conformación del plantel para su estreno en la D.

Los jugadores que ya fueron presentados, además de Pastorini, hasta el momento son Enzo López, Ian González, Lucas Martínez, Mauricio Duarte, Enrique Etcheverry, Lautaro Aguete, Nahuel Olivetto, Diego Benítez, Manuel romero, Santiago Dupuy, Santiago Medina y César Taján.