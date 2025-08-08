Se cerró la primera semana de la Copa AUF Uruguay: mirá los resultados del jueves y cuándo debutan Nacional y Peñarol

En el otro partido del jueves, Liverpool le ganó a Durazno FC de Diego Forlán.
20250807 Manuel Castro Liverpool Durazno FC Copa AUF Uruguay 2025 primera ronda. Foto Leonardo Carreño (7)
Foto: Leonardo Carreño
Los dos primeros batacazos de la Copa AUF Uruguay
Este miércoles se jugó el grueso de partidos de esta fase y se registraron los dos primeros batacazos con triunfos de equipos de OFI ante rivales profesionales de la AUF.
Festejo de Atlético Florida tras eliminar a Atenas
En Florida, el local Atlético le ganó 3-1 a Atenas de San Carlos, de Segunda división, y pasó a octavos de final.
Mientras que Porongos de Flores le ganó por penales 3-0 a Deportivo Maldonado tras empatar 2-2.
En otros resultados de este miércoles, el tricampeón de la Copa AUF Uruguay Defensor Sporting le ganó 3-0 a Libertad, Central Español superó 3-1 a Nacional de Nueva Helvecia y Albión le ganó 2-0 a Paysandú FC.
El martes, en Salto, Arsenal local no pudo con Oriental de La Paz y perdió por 1-0.
Cerro Largo FC ganó por penales a Rincón en la Copa AUF Uruguay
Copa AUF Uruguay
Mientras que en el Complejo Rentistas, Rincón y Cerro Largo FC empataron 1-1, pero en los penales los arachanes ganaron 5-3.
Así se juga la Copa AUF Uruguay
Esta temporada el certamen estrena un formato con 32 equipos: 10 de Primera división de AUF, 6 de la Segunda división profesional, 4 de Primera división amateur, 2 de la Divisional D y 10 de OFI.
El cuadro de la Copa AUF Uruguay 2025
La competencia que tendrá su cuarta edición tiene como novedad que otorgará una plaza como Uruguay 4 en la Copa Libertadores 2026, si el campeón es uno de los equipos que en la próxima temporada jugará en Primera.
Nacional y Peñarol debutarán recién en la última semana de agosto y uno de los partidos más atractivos de esta semana estará en el encuentro que el jueves jugarán DFC de Diego Forlán ante Liverpool en Las Acacias, uno de los estadios de Peñarol.
El calendario estableció que Nacional y Peñarol se podrán enfrentar recién en la final porque van por diferente lado del cuadro.
Por otra parte el camino de los aurinegros parece más complejo que el de los albos.
Los de Diego Aguirre tendrán en el camino a estos clubes profesionales (si avanzan): Liverpool en octavos; Cerro Largo o Tacuarembó en cuartos, y Defensor Sporting, Juventud, Central Español y Oriental en semifinales.
Los tricolores a Plaza (si avanza) en octavos, Albion o Depor Maldonado en cuartos y Racing, Boston River, Wanderers o Atenas en semifinales.
En cualquier caso puede ocurrir que algún equipo amateur elimine a los que llegan de la órbita profesional.
Los resultados y partidos de esta semana por la Copa AUF Uruguay:
Martes 5 de agosto:
19:00
Rincón 1 (3) vs Cerro Largo 1 (5) / Complejo Rentistas
20:30
Arsenal de Salto 0 vs Oriental 1 / Estadio Juan José Vispo Mari
Miércoles 6 de agosto:
Todos a las 20:30 horas
Libertad 0 vs Defensor Sp. 3 / Estadio Domingo Burgueño Miguel
Nacional (NH) 0 vs Central Español 2 / Estadio Nacional N. Helvecia
Paysandú 0 FC vs Albion 1 / Estadio Parque Artigas (Paysandú)
Atlético Florida 3 vs Atenas 1 / Estadio Campeones Olímpicos
Porongos 2 (3) vs Dep. Maldonado 2 (0) / Estadio Juan Antonio Lavalleja
Jueves 7 de agosto:
15:00 horas
Durazno FC 1 vs Liverpool 3 / Estadio Cr. José Pedro Damiani
20:00 horas
Wanderers (Dur) 2 (2) vs Plaza Colonia 2 (4) / Estadio Silvestre Octavio Landoni
Los cruces que se jugarán a fines de agosto:
Partidos que se jugarán desde el martes 26 al jueves 28 de agosto:
Bella Vista vs Juventud
San Carlos vs Tacuarembó
Río Negro de San José vs Peñarol
Atenas (Tala) vs Racing
Paso de la Arena vs Boston River
Universitario (Salto) vs Wanderers
Huracán FC vs Nacional
Los 32 equipos de la Copa AUF Uruguay 2025
Primera división: Boston River, Cerro Largo, Defensor Sporting, Juventud, Liverpool, Nacional, Peñarol, Plaza Colonia, Racing y Wanderers. Clasificaron por sus posiciones en la Tabla Anual 2025.
Segunda división profesional: Albion, Atenas de San Carlos, Central Español, Deportivo Maldonado, Oriental de La Paz y Tacuarembó.
Primera división amateur: Bella Vista, Durazno FC, Huracán de Paso de la Arena y Paysandú FC.
Divisional D: Paso de la Arena y Rincón de Carrasco
Copa Nacional de Clubes A de OFI: Atenas de Tala, Atlético Arsenal de Salto, Atlético Florida, Libertad de San Carlos, Nacional de Nueva Helvecia, Porongos de Flores, Río Negro de San José, San Carlos, Universitario de Salto y Wanderers de Durazno.
¿Cómo se juega la Copa AUF Uruguay 2025?
En la primera ronda, la de 32 equipos, jugará un equipo profesional ante uno amateur.
Para confeccionar los cruces, irán los 16 clubes del fútbol profesional a un bombo y los 16 del fútbol amateur de AUF y OFI a otro, para dejar establecidos los 16 primeros partidos.
Será local en la primera ronda el equipo amateur.
Los cruces son a partido único.
Las semifinales y finales se jugarán en cancha neutral.
La primera fase se jugará entre la semana del martes 5 al jueves 7, y en la del martes 26 al jueves 28 de agosto.
En setiembre comenzará la ronda de octavos de final.