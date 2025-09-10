¿Espionaje en Peñarol? Colocaron cámaras ocultas en el Campeón del Siglo y vuelve a arder la interna aurinegra

El hombre, trabajador del área de seguridad del Estadio Campeón del Siglo de Peñarol , vio que el wifi de una sala de trabajo ubicada al lado de la zona mixta estaba inestable. Entonces decidió apagar y volver a prender el router. Fue ahí cuando los ojos se le llenaron de asombro: se encontró con una cámara. Pequeña y oculta , apuntando a la mesa de trabajo.

En esa mesa de trabajo suele reunirse el entrenador Diego Aguirre con su ayudante Juan Verzeri . Juntos, manejan no solo el plantel sino la dirección deportiva del club.

También se reúnen dirigentes si necesitan privacidad para una charla y la sala administrativa es utilizada por el presidente Ignacio Ruglio para mantener charlas puertas adentro del club.

Hace dos semanas, la noticia comenzó a correr como reguero de pólvora entre los dirigentes.

El martes de la semana pasada, se charló y se intercambió información en el consejo directivo. Sin embargo, los 10 consejeros presentes mantuvieron el tema, que generó grandes rispideces, en secreto.

Los consejeros de Peñarol son 11 pero en esa ocasión no concurrió, ni mandó suplente, el vicepresidente y tesorero Eduardo Zaidensztat.

En el orden del día, el consejo aprobó por el voto de los 10 presentes la propuesta de Ruglio de designar a Juan Pedro Damiani como presidente honorario de Peñarol.

El lunes de esta semana, en su espacio 1414 con Freddy, el youtuber Freddy García, dio la información que en Peñarol se intentaba mantener en secreto.

Desde el oficialismo, se le bajó el perfil al tema: "Había avisos de que en esa sala había cámaras, muchos no lo sabíamos, pero había un cartel que decía que se estaba grabando en esa sala. No se le dará mayor trascendencia al tema".

Sin embargo, la presencia de cámaras en esa sala y también en algunos pasillos, desató gran estupor en la oposición de Peñarol.

"Poner cámaras para espiar es ilegal. En un ámbito privado se pueden decir cosas que lógicamente cuando se trata con una persona o se declara públicamente, no se dicen. Es algo muy delicado y el responsable de esto no puede seguir en el club. Hay que investigarlo a fondo", afirmaron a Referí.

En el consejo directivo de este martes, el tema no fue tratado porque no estaba en el orden del día y porque la discusión por los derechos de televisión ocupó la mayor parte de la reunión.

Además, el presidente Ignacio Ruglio no estuvo porque el lunes volvió a viajar a Europa,, tal como lo hizo en febrero. En esta ocasión sumará, tras su tour por el Viejo Continente, un salto a Asia para visitar China.