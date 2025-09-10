Un jurado visitó cada rincón de la Rural del Prado y armó la lista con los mejores stands y hay nuevos premios

En una de las instancias más esperadas por expositores y público en cada Expo Rural del Prado, se pronunció el jurado del concurso de stands de la exposición agropecuaria de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), que otorgó decenas de distinciones y entre ellas el Primer Gran Premio a la propuesta de Ancap.
El premio: un trozo de historia de la Rural del Prado
Cada merecedor de uno de los premios obtuvo una pieza artesanal (entregada por integrantes de la Asociación Rural de Jóvenes del Uruguay - ARJU) elaborada con madera de pinotea rescatada en el proceso de modernización de los históricos galpones, por lo cual se adueñaron de una suerte de trofeo creado con gran parte de la historia de las exposiciones ganaderas, pero además son artesanías útiles, dado que los artesanos diseñaron espejos, percheros, tablas para picar carne y para armar picadas.
Otro reconocimiento en la lista de los tres principales fue el Segundo Gran Premio otorgado al Instituto Nacional de Carnes (INAC).
INAC también se fue de la entrega de premios del Concurso de Stands con varios trofeos.
Colza 2
Los superheroes del INAC protagonistas en uno de los stands con más premios.
Foto: INAC
Un premio que no tiene un nombre concreto, pero que el comunicador Juan Carlos "Lopecito" López sugirió podría ser "Desde el alma", fue el otorgado a Rancho Cero - Cireneos, en lo que fue uno de los momentos más agradables de la ceremonia desarrollada en la noche de este martes, en un Galpón de Ventas colmado de público.
El contexto
Cinco expertos integraron este año el jurado: las arquitectas Elisa Pascual y María José Cerantes; la paisajista Lola Capurro; María Inés Olivera; y el licenciado en ciencias de la comunicación Santiago Lage.
Una diferencia con relación a concursos de años pasados fue que se instauraron, como se verá más adelante, es que se instauraron tres nuevas categorías: producto destacado, indumentaria temática y animador.
El resto de los premios del jurado del concurso de stands de la ARU
ENTES Y ORGANISMOS
- Primer premio: Ancap
- Segundo premio: UTE
- Tercer premio: Antel
INSTITUTOS
EMPRESARIALES
- Primer premio: Montevideo Refrescos
- Segundo premio: Pluscontainer
- Mención: Marfrig
- Mención: La Roche Posay
- Mención: Minerva Foods
- Mención: Dairyco
INTENDENCIAS Y MINISTERIOS
- Primer premio: MGAP
- Segundo premio: Intendencia de Colonia
- Tercer premio: Ministerio del Interior
- Mención: Gobierno de Salto
- Mención: Gobierno de Canelones
GREMIALES DE ARU
- Primer premio: Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus
- Segundo premio: Sociedad de Criadores de Hereford
INSUMOS AGROPECUARIOS
- Primer premio: Clipex
- Segundo premio: Selecta
- Tercer premio: Almacén Rural
MAQUINARIA AGRÍCOLA
- Primer premio: Interagrovial
- Segundo premio: Mayfer
FACHADAS
- Primer premio: ITAÚ
- Segundo premio: UTE
- Tercer premio: Antel
- Mención: Gobierno de Canelones
- Mención: Pluscontainer
ESPACIO EXTERIOR
- Primer premio: Santander
- Segundo premio: INAC
- Tercer premio: Intendencia de Colonia
- Mención: Scotiabank
ESPACIO INTERIOR
- Primer premio: ITAÚ
- Segundo premio: Ancap
- Tercer premio: Antel
- Mención: Interagrovial
- Mención: La Roche Posay
IMPLEMENTACIÓN AL RUEDO
- Primer premio: Santander
- Segundo premio: ITAÚ
- Mención: Mayfer
TIENDAS
- Primer premio: Raidistas
- Segundo premio: Tranquera
INTERACTIVOS
- Primer premio: INAC
- Segundo premio: Montevideo Refrescos
- Tercer premio: MGAP
- Mención: UTE
- Mención: BSE
- Mención: Ancap
TECNOLOGÍA
- Primer premio: Ancap
- Segundo premio: Antel
- Tercer premio: Montevideo Refrescos
- Mención: INIA
PRODUCTO DESTACADO
- Mención: Joyería Textil Siembra
- Mención: Bosque Terra
- Mención: Guasquero Acuña
PEQUEÑOS STANDS
- Primer premio: Dulce Sofía
- Segundo premio: Decostyle
- Mención: Don Ansina
- Mención: La Positiva
ANIMADOR
- Primer premio: Montevideo Refrescos
- Segundo premio: MGAP
- Tercer premio: INAC
INDUMENTARIA TEMÁTICA
- Primer premio: Pluscontainer
- Segundo premio: Santander
- Tercer premio: INAC
- Mención: BROU
Cientos de expositores y miles de trabajadores
Santiago Lage, en nombre del jurado, previo a la entrega de reconocimientos pidió valorar y destacar el esfuerzo de todos los expositores, premiados o no, grandes y chicos: "Es increíble que esto era un predio casi vacío y en unas semanas se convirtió en una mini ciudad llena de vida, llena de alegría, es impresionante, es algo que nos enorgullece mucho, ser jurado es un placer", expresó, para bromear luego con que no le fue fácil compartir la jura con cuatro damas, a quienes agradeció por su labor.
Rafael Ferber, presidente de la ARU, destacó el esfuerzo realizado tanto por pequeñas empresas como por las de gran porte, definió a esta puja entre expositores como "una competencia linda" y destacó que cada año hay una elogiable búsqueda de superar lo que se presentó en la edición anterior.
Rodrigo Granja, director de Exposiciones de la ARU, señaló los 120 años de la Expo Rural del Prado, dijo que la exposición "se construye entre todos" y elogió la participación de 630 expositores y el esfuerzo de unas 10.000 personas que se estima de uno u otro modo trabajan para que cada edición de esta exposición agropecuaria sea una realidad.