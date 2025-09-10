Un jurado visitó cada rincón de la Rural del Prado y armó la lista con los mejores stands y hay nuevos premios

Rural del Prado: la de Rancho Cero, la movida de Cireneos, una de las propuestas más reconfortantes en el predio de exposiciones de la ARU.

En una de las instancias más esperadas por expositores y público en cada Expo Rural del Prado , se pronunció el jurado del concurso de stands de la exposición agropecuaria de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) , que otorgó decenas de distinciones y entre ellas el Primer Gran Premio a la propuesta de Ancap .

Cada merecedor de uno de los premios obtuvo una pieza artesanal (entregada por integrantes de la Asociación Rural de Jóvenes del Uruguay - ARJU) elaborada con madera de pinotea rescatada en el proceso de modernización de los históricos galpones, por lo cual se adueñaron de una suerte de trofeo creado con gran parte de la historia de las exposiciones ganaderas, pero además son artesanías útiles, dado que los artesanos diseñaron espejos, percheros, tablas para picar carne y para armar picadas.

Ancap cosechó varios premios y entre ellos el más relevante de todos.

Ancap se va de la Expo Rural del Prado 2025 con uno de los premios más relevantes.

Otro reconocimiento en la lista de los tres principales fue el Segundo Gran Premio otorgado al Instituto Nacional de Carnes (INAC).

DSC_0314 INAC también se fue de la entrega de premios del Concurso de Stands con varios trofeos.

Colza 2 Los superheroes del INAC protagonistas en uno de los stands con más premios. Foto: INAC

Un premio que no tiene un nombre concreto, pero que el comunicador Juan Carlos "Lopecito" López sugirió podría ser "Desde el alma", fue el otorgado a Rancho Cero - Cireneos, en lo que fue uno de los momentos más agradables de la ceremonia desarrollada en la noche de este martes, en un Galpón de Ventas colmado de público.

El contexto

Cinco expertos integraron este año el jurado: las arquitectas Elisa Pascual y María José Cerantes; la paisajista Lola Capurro; María Inés Olivera; y el licenciado en ciencias de la comunicación Santiago Lage.

Una diferencia con relación a concursos de años pasados fue que se instauraron, como se verá más adelante, es que se instauraron tres nuevas categorías: producto destacado, indumentaria temática y animador.

El resto de los premios del jurado del concurso de stands de la ARU

ENTES Y ORGANISMOS

Primer premio: Ancap

Segundo premio: UTE

Tercer premio: Antel

INSTITUTOS

Primer premio: INAC

EMPRESARIALES

Primer premio: Montevideo Refrescos

Segundo premio: Pluscontainer

Mención: Marfrig

Mención: La Roche Posay

Mención: Minerva Foods

Mención: Dairyco

INTENDENCIAS Y MINISTERIOS

Primer premio: MGAP

Segundo premio: Intendencia de Colonia

Tercer premio: Ministerio del Interior

Mención: Gobierno de Salto

Mención: Gobierno de Canelones

GREMIALES DE ARU

Primer premio: Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus

Segundo premio: Sociedad de Criadores de Hereford

INSUMOS AGROPECUARIOS

Primer premio: Clipex

Segundo premio: Selecta

Tercer premio: Almacén Rural

MAQUINARIA AGRÍCOLA

Primer premio: Interagrovial

Segundo premio: Mayfer

FACHADAS

Primer premio: ITAÚ

Segundo premio: UTE

Tercer premio: Antel

Mención: Gobierno de Canelones

Mención: Pluscontainer

ESPACIO EXTERIOR

Primer premio: Santander

Segundo premio: INAC

Tercer premio: Intendencia de Colonia

Mención: Scotiabank

ESPACIO INTERIOR

Primer premio: ITAÚ

Segundo premio: Ancap

Tercer premio: Antel

Mención: Interagrovial

Mención: La Roche Posay

IMPLEMENTACIÓN AL RUEDO

Primer premio: Santander

Segundo premio: ITAÚ

Mención: Mayfer

TIENDAS

Primer premio: Raidistas

Segundo premio: Tranquera

INTERACTIVOS

Primer premio: INAC

Segundo premio: Montevideo Refrescos

Tercer premio: MGAP

Mención: UTE

Mención: BSE

Mención: Ancap

TECNOLOGÍA

Primer premio: Ancap

Segundo premio: Antel

Tercer premio: Montevideo Refrescos

Mención: INIA

PRODUCTO DESTACADO

Mención: Joyería Textil Siembra

Mención: Bosque Terra

Mención: Guasquero Acuña

PEQUEÑOS STANDS

Primer premio: Dulce Sofía

Segundo premio: Decostyle

Mención: Don Ansina

Mención: La Positiva

ANIMADOR

Primer premio: Montevideo Refrescos

Segundo premio: MGAP

Tercer premio: INAC

INDUMENTARIA TEMÁTICA

Primer premio: Pluscontainer

Segundo premio: Santander

Tercer premio: INAC

Mención: BROU

Cientos de expositores y miles de trabajadores

Santiago Lage, en nombre del jurado, previo a la entrega de reconocimientos pidió valorar y destacar el esfuerzo de todos los expositores, premiados o no, grandes y chicos: "Es increíble que esto era un predio casi vacío y en unas semanas se convirtió en una mini ciudad llena de vida, llena de alegría, es impresionante, es algo que nos enorgullece mucho, ser jurado es un placer", expresó, para bromear luego con que no le fue fácil compartir la jura con cuatro damas, a quienes agradeció por su labor.

Rafael Ferber, presidente de la ARU, destacó el esfuerzo realizado tanto por pequeñas empresas como por las de gran porte, definió a esta puja entre expositores como "una competencia linda" y destacó que cada año hay una elogiable búsqueda de superar lo que se presentó en la edición anterior.

Rodrigo Granja, director de Exposiciones de la ARU, señaló los 120 años de la Expo Rural del Prado, dijo que la exposición "se construye entre todos" y elogió la participación de 630 expositores y el esfuerzo de unas 10.000 personas que se estima de uno u otro modo trabajan para que cada edición de esta exposición agropecuaria sea una realidad.