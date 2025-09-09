De qué se trata la experiencia inmersiva que propone el MGAP en la Rural del Prado, "una puerta al origen"

MGAP en la Expo Rural del Prado 2025 con una propuesta educativa sobre el origen de los alimentos.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ( MGAP ) se integró al conjunto de expositores que en la Rural del Prado utilizan experiencias inmersivas para trasladar mensajes de alto valor al público, en este caso con una propuesta denominada "Puerta al origen" , en uno de los espacios más concurridos, especialmente por escolares, otros estudiantes y docentes.

Según se explica allí, en cada producto que llega a las mesas del consumidores está el trabajo, el conocimiento y la experticia de muchos productores, personal técnico y funcionariado de la institucionalidad agropecuaria, quienes hacen posible un consumo saludable y una producción responsable.

Esta experiencia inmersiva, a través de una pantalla envolvente, acompañada por sonido, imagen y textura, transporta a quien visita el stand al medio del campo.

El contexto

La exposición de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), en su edición 120, se desarrolla durante 10 días y hasta el domingo 14, se puede visitar de 9 a 21 horas y los precios de las entradas van desde $ 250 a $ 440 dependiendo del día y las bonificaciones, con ingreso gratuito para menores de 10 años y venta anticipada en expoprado.com y en locales de Abitab.

Apoyo del IICA a la propuesta del MGAP

La propuesta del MGAP en la Expo Rural del Prado 2025 cuenta con el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), quien facilitó dicha pantalla, con una superficie de 40 m2.

La visita es acompañada por un staff de actores e incluye la recepción del público a una cocina en vivo, un viaje a la fantasía y el backstage de los alimentos.

Grupos de hasta 50 personas se instalan delante de una cocina, donde la anfitriona desafía a los pequeños sobre sus conocimientos de frutas y hortalizas que les va mostrando, previo eso a la participación de dos personajes que interactúan con el público: Aurelia Sabores, la cocinera, y Quinto Picante, su asistente.

Luego de ingresar a una suerte de gran heladera, en el sitio de la pantalla gigante, se muestra el origen de los agroalimentos que antes habían observado en la cocina.

El objetivo, se detalló este lunes en el acto inaugural del stand del MGAP, es generar conciencia agropecuaria.

