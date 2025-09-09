"La ganadería del futuro" fue evaluada en la Rural del Prado y los grandes campeones son de Artigas y Soriano

"El Braford, no tengan dudas, es la ganadería del futuro, a estos animales debe apostar más el Uruguay, sus criadores tienen que usar más Braford" , destacó Alberto Stolovas, veterinario y presidente de la Sociedad de Criadores de Braford del Uruguay (SCBU), cuando El Observador lo consultó en la Rural del Prado sobre el valor de esa raza.

Stolovas, apenas terminó la calificación de los más de 20 ejemplares Braford en la Expo Rural del Prado, la exposición agropecuaria de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), añadió: "Con todo lo que significa el cambio climático y el problema de los ectoparásitos, con la ganadería corriéndose a campos marginales porque la agricultura se expande, Braford, una raza sintética, es el futuro".

"Es una raza con mucha habilidad maternal, muy carnicera, muy eficiencia en la conversión, totalmente rústica, no tiene problemas de cáncer de ojo... por eso digo que es el futuro de la ganadería y hay datos que lo demuestran", afirmó.

Lo que dijo el jurado y su reconocimiento a dos uruguayos

Diego Kasali, un brasileño experto en la genética de la raza, fue el responsable de la jura en la pista Braford. Cuando culminó su labor dijo a El Observador que había visto animales, en machos y hembras, con "cualidades óptimas", aptos para "un trabajo muy importante en campos difíciles que hay en Uruguay", aludiendo a suelos de basalto y piedra, característicos en la zona norte, "donde estos Braford pueden ayudar a aumentar la productividad y la rentabilidad, aportando al mercado carne de calidad, animales además muy resistentes al problema grave de la garrapata".

Notoriamente emocionado, Kasali destacó que era un honor estar en el ruedo de la Rural del Prado, en un país muy querido por él, donde especialmente hubo dos cabañeros legendarios en Uruguay que cuando él era muy joven mucho lo ayudaron: Fernando Mattos (expresidente de la raza, expresidente del INAC y exministro en el MGAP, quien estuvo en la pista y entregó premios) y Martín Gil.

Expo Rural del Prado - veredictos en la raza Braford

Hembras

Gran Campeona brete 442 de Cerro Toro y Ganagrin SA (cabaña de Artigas)

Reservada de Gran Campeona brete 439 de Vasco Pampeano

Tercer Mejor Hembra brete 431 de Lucas La Cava

Machos

Gran Campeón brete 422 de José Manuel Pilar Cassarino Mahilos y Otros (cabaña de Soriano)

Reservado de Gran Campeón brete 420 de Lucas La Cava

Tercer Mejor Macho brete 426 de Lucas La Cava

