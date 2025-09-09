Dólar
ELIMINATORIAS

El increíble penal que le cobraron a Bolivia ante Brasil en La Paz con el que avanzó al repechaje en el cierre de las Eliminatorias: mirá el video

Bolivia derrotó 1-0 a Brasil con un polémico penal y, sumado a la derrota de Venezuela, clasificó al repechaje para el Mundial 2026

9 de septiembre 2025 - 23:38hs

Bolivia selló su clasificación al repechaje para el Mundial 2026, luego de un histórico triunfo ante Brasil por 1-0 en La Paz, pero con un polémico gol de penal de Miguel Terceros en el cierre del primer tiempo.

Miguel convirtió el penal en el cuarto minuto adicional de la primera mitad del partido de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, disputado en el estadio Municipal de El Alto, a más de 4.000 metros de altitud.

La otra mano que necesitaba Bolivia se la brindó Colombia, que venció a domicilio por 3-6 a Venezuela en Maturín. Los resultados dejaron a La Verde en séptimo lugar y hacia la repesca con 20 puntos y a Venezuela octava con 18, afuera de la próxima Copa del Mundo.

Bolivia
Histórico triunfo de Bolivia ante Brasil

Histórico triunfo de Bolivia ante Brasil

asi jugara bolivia, septimo en las eliminatorias sudamericanas, el repechaje para clasificar al mundial 2026
ELIMINATORIAS

Así jugará Bolivia, séptimo en las Eliminatorias Sudamericanas, el repechaje para clasificar al Mundial 2026

venezuela 3-6 colombia: impactante goleada de los cafeteros para arruinar el sueno de la vinotinto
ELIMINATORIAS

Venezuela 3-6 Colombia: impactante goleada de los Cafeteros para arruinar el sueño de la Vinotinto

Los dirigidos por Carlo Ancelotti atacaron más en los primeros minutos, pero retrocedieron a medida que avanzó el partido, aunque Alisson se plantó firme en el arco y tuvo una sólida actuación.

La jugada más peligrosa de Brasil fue un remate fuerte de Richarlison en el minuto 39 que fue contenido por el portero del Bolívar Carlos Lampe.

El polémico penal a favor de Bolivia ante Brasil

Cuando se esfumaban los primeros 45 minutos del encuentro y el resultado se mantenía en silencio, el árbitro chileno Cristian Garay revisó el VAR y sancionó un polémico penal a favor de Bolivia por una falta de Bruno Guimarães contra Roberto Carlos Fernández, que dio de que hablar en las últimas horas.

En el vértice del área grande, Roberto Fernández fue a trabar y en disputa con Bruno Guimarães, quién retira su pierna para evitar contacto. El jugador boliviano consigue levantar apenas la pelota para eludir a su rival, pero posteriormente cae al suelo y el árbitro sancionó penal.

Así quedó la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas

Con el triunfo de Bolivia ante Brasil y la derrota de Venezuela por goleada 6-3 ante Colombia, La Verde obtuvo el boleto para el repechaje para el Mundial 2026.

Argentina perdió la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador, que se aseguró la segunda posición por delante de Colombia. Uruguay igualó con Chile y finalizó en la cuarta plaza, mientras que Brasil quedó quinto, siendo su peor clasificación rumbo al Mundial de su historia.

Paraguay completa la última plaza de clasificación directa, en el sexto lugar, y Bolivia se ubica séptimo en el repechaje para el Mundial 2026.

Temas:

Bolivia Brasil Mundial 2026 Eliminatorias Sudamericanas

