La curiosidad de Salto en la Rural del Prado: una artista pintó los pájaros que le dieron nombre a Uruguay

8 de septiembre 2025 - 16:29hs
Rural del Prado: el arte dice presente en el stand de Salto, junto a la producción, el turismo y la gastronomía.

Fotos: Juan Samuelle

A pocos metros de uno de los históricos galpones de la Rural del Prado, donde los cabañeros cuidan a los mejores reproductores de la ganadería nacional, por primera vez Salto tiene su stand institucional en la exposición agropecuaria de la Asociación Rural del Uruguay (ARU).

Y allí, además de exhibir e informar sobre producciones características en ese departamento, como lanas, cítricos, aceite de oliva y vinos, las anfitrionas también brindan detalles sobre actividades turísticas y/o gastronómicas.

Salto en la Expo Rural del Prado

Una propuesta adicional en el stand salteño, que este lunes generó especial atracción en quienes visitaron el predio de la Expo Rural del Prado, fue la presencia de la artista plástica Karina Larrara, quien “en vivo y en directo” pintó dos obras, una motivada en el río Daymán y otra con foco en el río Arapey.

“Soy salteña y para mí estar en la Rural del Prado, invitada por la Intendencia de Salto, pintando nuestros hermosos pájaros, esos que le dieron nombre al país, por el Uruguay, el río de los pájaros pintados, es un orgullo enorme y una gran responsabilidad, estoy muy contenta”, contó a El Observador mientras desarrollaba una de sus obras.

Karina, en esta ocasión, pintó con técnicas mixtas sobre lienzos de gran tamaño.

Se trata de una artista que ha residido mucho tiempo en varios países, entre ellos Turquía, Italia, Argentina y Grecia y que ahora reside en Punta del Este, donde tiene su taller.

“Volver al país, estar en este lugar tan importante como la Rural del Prado y con mi Salto querido es algo muy hermoso”, señaló.

Karina Larrara: "Adoro pintar pájaros"

Dijo, también, que “amo pintar, adoro pintar pájaros, estar por primera vez pintando con la gente viendo en la Rural del Prado es muy agradable”.

Para Karina, quien por ejemplo ha colaborado con la Fundación Laetitia d’Arenberg y sus respaldos al sector de la ruralidad, “es un honor especial recrear en estas obras algo que es parte del patrimonio del país, sus pájaros, me encanta que estén acá donde las tradiciones son tan importantes”.

