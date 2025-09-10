Dólar
/ Nacional / SEGURIDAD

Ministerio del Interior avanza en proyecto para recuperar la presencia policial en las garitas de Montevideo

Algunas garitas contarán con la presencia activa de agentes policiales, mientras que otras estarán equipadas con sistemas tecnológicos

10 de septiembre 2025 - 11:05hs
Ministerio del Interior avanza en proyecto para recuperar garitas de Montevideo

Leonardo Carreño

El Ministerio del Interior se encuentra trabajando en un proyecto destinado a recuperar las garitas de diversos puntos de Montevideo. El objetivo de esta iniciativa es recuperar la presencia policial continua en los espacios o, en su defecto, utilizar herramientas tecnológicas.

De acuerdo a lo informado por Telemundo (Canal 12), la cartera está realizando un exhaustivo relevamiento de las condiciones edilicias de las garitas que serán refaccionadas.

Este trabajo será llevado a cabo por personas privadas de libertad que cumplirán con tareas de rehabilitación en el marco de un programa de reinserción social.

Este proceso de recuperación no es nuevo. En agosto de 2021, el Municipio CH recuperó varias garitas policiales situadas en la rambla y Buxareo, en Rivera esquina Julio César, y en Ramón Anador y José Batlle y Ordóñez, recordó el consignado medio.

Un caso particular dentro de esta estrategia de recuperación es la garita ubicada en Camino Maldonado y Aries, que en octubre de 2022 fue reparada por personas privadas de libertad de la Unidad N°6 de Punta de Rieles, luego de encontrarse en desuso durante varios años.

Antes de la implementación de la próxima fase del proyecto, el Ministerio del Interior procederá con un relevamiento exhaustivo de los espacios que fueron cedidas a los municipios, para determinar las condiciones en las que se encuentran y definir cuáles de ellas serán recuperadas dentro de la nueva etapa de refacción.

Algunas garitas contarán con la presencia activa de agentes policiales, mientras que otras estarán equipadas con sistemas tecnológicos.

