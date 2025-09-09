Así fue el rescate policial de un joven que sufrió un paro cardiorrespiratorio en una cancha de fútbol 5

Efectivos de la Jefatura de Policía de Maldonado asistieron días atrás a un joven de 20 años que sufrió un paro cardiorrespiratorio en una cancha de fútbol 5. Parte del operativo fue difundido en las últimas horas por el Ministerio del Interior (MI) a través de su canal oficial.
Según informó la cartera a través de su página web, personal de la Unidad de Respuesta Policial Móvil de Zona Operacional II concurrió a una cancha fútbol 5, ubicada en calle 15 (Maldonado), tras aviso del 911 por un hombre de 20 años inconsciente con posible paro cardiorrespiratorio.
Una vez allí, los oficiales encontrando a la víctima inconsciente dentro de la cancha y con bajo pulso. Luego de contrastar su estado, los efectivos iniciaron maniobras de reanimación, mientras otro móvil se dirigió a recoger un Desfibrilador Externo Automático (DEA), que fue facilitado por un comercio próximo.
"Gracias a su rápida utilización, se logró estabilizar al hombre hasta la llegada de la emergencia médica", informaron desde el Ministerio del Interior.
Paralelamente, los operadores del servicio de emergencia coordinaron los cortes de tránsito necesarios para garantizar el rápido acceso de la ambulancia, siendo verificados por visualizadores del Centro Comando Unificado para asegurar el paso seguro y sin demoras.
Este hecho fue compartido por la secretaría de Estado en las últimas horas con un video que documentó el trabajo de los oficiales.
Posteriormente, la víctima fue derivada a un centro médico cercano donde fue ingresado con un diagnóstico primario de coma, encontrándose actualmente internado en recuperación.