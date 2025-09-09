Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  11°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / VIDEO

Así fue el rescate policial de un joven que sufrió un paro cardiorrespiratorio en una cancha de fútbol 5

La víctima fue derivada a un centro médico cercano donde fue ingresado con un diagnóstico primario de coma, encontrándose actualmente internado en recuperación

9 de septiembre 2025 - 11:12hs
Operativo
Ministerio del Interior

Efectivos de la Jefatura de Policía de Maldonado asistieron días atrás a un joven de 20 años que sufrió un paro cardiorrespiratorio en una cancha de fútbol 5. Parte del operativo fue difundido en las últimas horas por el Ministerio del Interior (MI) a través de su canal oficial.

Según informó la cartera a través de su página web, personal de la Unidad de Respuesta Policial Móvil de Zona Operacional II concurrió a una cancha fútbol 5, ubicada en calle 15 (Maldonado), tras aviso del 911 por un hombre de 20 años inconsciente con posible paro cardiorrespiratorio.

Una vez allí, los oficiales encontrando a la víctima inconsciente dentro de la cancha y con bajo pulso. Luego de contrastar su estado, los efectivos iniciaron maniobras de reanimación, mientras otro móvil se dirigió a recoger un Desfibrilador Externo Automático (DEA), que fue facilitado por un comercio próximo.

Más noticias
Auto Andrés Morosini, el hombre que secuestró y mató a sus dos hijos en Soriano
SORIANO

La Policía logró sacar el auto de Andrés Morosini, el hombre que se tiró a un arroyo junto a sus dos hijos, tras secuestrarlos

Auto Andrés Morosini, el hombre que secuestró y mató a sus dos hijos en Soriano
MINISTERIO DEL INTERIOR

Caso Morosini: Policía de Soriano informó que cuando recibieron la denuncia, el hombre ya no estaba en el departamento

"Gracias a su rápida utilización, se logró estabilizar al hombre hasta la llegada de la emergencia médica", informaron desde el Ministerio del Interior.

Paralelamente, los operadores del servicio de emergencia coordinaron los cortes de tránsito necesarios para garantizar el rápido acceso de la ambulancia, siendo verificados por visualizadores del Centro Comando Unificado para asegurar el paso seguro y sin demoras.

Este hecho fue compartido por la secretaría de Estado en las últimas horas con un video que documentó el trabajo de los oficiales.

Posteriormente, la víctima fue derivada a un centro médico cercano donde fue ingresado con un diagnóstico primario de coma, encontrándose actualmente internado en recuperación.

Temas:

joven fútbol Ministerio del Interior policía

Seguí leyendo

Las más leídas

Fachada de la Suprema Corte de Justicia
ARGENTINA

Cómo es el proceso en Uruguay tras la denuncia del gobierno argentino contra un canal de streaming por "espionaje ilegal"

Carlos Silva fue arquero de Boca Juniors, Quilmes y otros clubes en Argentina
OBITUARIO

Murió de forma repentina un exarquero uruguayo que jugó en Boca Juniors y que fue ayudante de César Luis Menotti en Rosario Central

Expo Rural del Prado: Gran Campeón PO de Santa Inés.
EXPOSICIÓN AGROPECUARIA

Por primera vez en la Expo Rural del Prado compitió la raza ovina que es una potencia carnicera en Brasil

Nacional campeón femenino de fútbol sala en sub  20
NACIONAL

Polémica en el fútbol sala por el título de Nacional en sub 20: mirá el cruce que tuvieron Jorge Seré y el dirigente de Peñarol Marcelo Solomita

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos