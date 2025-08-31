Dólar
ACCIDENTE

Una joven de 20 años está en CTI tras chocar en su bicicleta contra una moto en Canelones

El accidente ocurrió intersección de las calles Av. Giannattasio y Av. de los Médanos, en El Pinar (Canelones)

31 de agosto 2025 - 13:18hs
Una joven de 20 años está grave tras accidente

Una joven de 20 años está grave tras accidente

Foto: Inés Guimaraens

Una joven de 20 años está gravemente herida tras sufrir un accidente de tránsito en El Pinar mientras conducía su bicicleta, informaron desde la Jefatura de Policía de Canelones en un comunicado.

El hecho aconteció en las últimas horas en la intersección de las calles Av. Giannattasio y Av. de los Médanos.

Según el parte oficial, la joven se encontraba circulando en su bicicleta cuando, a razones por establecer, terminó chocando contra una moto.

La víctima de 20 cayó al pavimento y fue posteriormente trasladada "de urgencia" al Hospital de Clínicas, donde le diagnosticaron un "traumatismo de cráneo grave". Producto de sus heridas quedó internada en CTI.

Por su parte, el conductor de la moto, un hombre de 23 años, sufrió un "traumatismo en pie derecho y erosiones". Personal médico lo atendió en el lugar.

Oficiales policiales que estaban en la zona le practicaron al joven un examen de espirometría y este arrojó un resultado negativo.

En la zona del accidente trabajó la unidad de emergencias y personal de Policía Científica. El hecho se encuentra a cargo de la fiscal Dra. María Cristina Falcomer.

