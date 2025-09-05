Caso Morosini: Policía de Soriano informó que cuando recibieron la denuncia, el hombre ya no estaba en el departamento

Auto Andrés Morosini, el hombre que secuestró y mató a sus dos hijos en Soriano

El Ministerio del Interior junto a la Jefatura de Policía de Soriano brindaron una conferencia de prensa luego de que encontraran muertos a Andrés Morosini y sus hijos, quienes fueron secuestrados por el hombre.

El subdirector administrativo de la Policía, Alfredo Clavijo , consideró que “han sido dos días de trabajo muy duros con una investigación y en paralelo una búsqueda”. El jerarca explicó que pusieron “a la orden a más de 300 hombres y mujeres policías”.

“Lo dejamos todo desde el primer momento, la jefatura cumplió con todos los protocolos para cumplir con nuestro deber de cuidar y hacer la persecución penal de los delitos que se nos denuncian”, dijo Clavijo.

El jefe de Policía de Soriano, Luis Rodríguez , apuntó que hubo un plan por parte de Morosini. “Primó la premeditación del autor”, explicó y aseguró que “tenía tremenda ventaja” porque cuando la jefatura de Soriano recibió la denuncia, Morosini ya había salido del departamento.

Los cuerpos de Morosini y sus hijos fueron encontrados en el arroyo Don Esteban, en Río Negro. Los cadáveres estaban en el interior de un BYD rojo, el auto que usó el hombre para secuestrarlos.

La corriente del arroyo provocó que el vehículo se golpeara contra el fondo y los laterales del arroyo.