/ Nacional / FRONTERA

Condenaron en Rivera a un taxista brasileño por no asistir a una mujer y su bebé tras un accidente de tránsito

La Policía montó un operativo para capturarlo al llegar a la frontera uruguaya, mientras realizaba un viaje desde Brasil

4 de septiembre 2025 - 10:55hs
Taxis. (Archivo)

Taxis. (Archivo)

Foto: Inés Guimaraens

Un taxista brasileño de 73 años fue condenado en Rivera por no asistir a una mujer y su bebé tras protagonizar un accidente de tránsito a principios de agosto, según informó la Jefatura de Policía del departamento en un comunicado.

El hecho ocurrió el pasado 9 de agosto. Durante una recorrida por Rivera, el conductor chocó a una moto en la que iban una mujer y su bebé, y se fugó del lugar sin ayudar a las víctimas.

La madre denunció la situación a la Policía, que comenzó a buscar al ciudadano. Este miércoles, un patrullero vio en el barrio Saavedra al brasileño en su taxi, y comenzó a seguirlo "a distancia" para no despertar sospechas.

En un momento el vehículo ingresó al territorio de Brasil, por lo que los oficiales instalaron "un punto de vigilancia y control en la línea divisoria" para esperar su retorno.

El taxista recogió a unas personas que estaban en un comercio brasileño y querían volver a Rivera. Cuando llegó al suelo uruguayo, fue interceptado por los policías y detenido.

Horas más tarde, el brasileño fue condenado por la justicia uruguaya por un delito de "omisión de asistencia", por el que pasará ocho meses en libertad a prueba.

Temas:

Rivera Brasileño accidente de tránsito policía

