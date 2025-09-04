Condenaron en Rivera a un taxista brasileño por no asistir a una mujer y su bebé tras un accidente de tránsito

Un taxista brasileño de 73 años fue condenado en Rivera por no asistir a una mujer y su bebé tras protagonizar un accidente de tránsito a principios de agosto, según informó la Jefatura de Policía del departamento en un comunicado.

El hecho ocurrió el pasado 9 de agosto. Durante una recorrida por Rivera, el conductor chocó a una moto en la que iban una mujer y su bebé , y se fugó del lugar sin ayudar a las víctimas.

La madre denunció la situación a la Policía , que comenzó a buscar al ciudadano. Este miércoles, un patrullero vio en el barrio Saavedra al brasileño en su taxi, y comenzó a seguirlo "a distancia" para no despertar sospechas.

ROBO Ladrones robaron más de $ 2.000.000 de local de pagos de Empalme Olmos: realizaron dos boquetes en el techo para entrar

SISTEMA Secuestro de dos niños en Soriano por parte de su padre: ¿debería haberse activado la alerta Amber por desapariciones?

En un momento el vehículo ingresó al territorio de Brasil, por lo que los oficiales instalaron "un punto de vigilancia y control en la línea divisoria" para esperar su retorno.

El taxista recogió a unas personas que estaban en un comercio brasileño y querían volver a Rivera. Cuando llegó al suelo uruguayo, fue interceptado por los policías y detenido.

Horas más tarde, el brasileño fue condenado por la justicia uruguaya por un delito de "omisión de asistencia", por el que pasará ocho meses en libertad a prueba.