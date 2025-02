Las vacaciones de Ignacio Ruglio en Europa y quién presidirá el consejo directivo de Peñarol durante su ausencia

En el importante consejo directivo que se llevará a cabo este lunes, el oficialismo aún no definió quién será el presidente.

El oficialismo, que en las elecciones de noviembre de 2023, alcanzó cinco cargos en el consejo directivo con la lista Sentimiento 1891, tiene un sistema de rotación. Solomita fue el sexto más votado pero no quedó como titular en el consejo. Sin embargo, con ese sistema de rotación, se alterna con González (quinto) y Nirenberg (cuarto), ambos titulares.

Con ese acuerdo, y a modo de compensar el sexto puesto y no haber quedado de titular, a Solomita le corresponde ir en 30 meses de los 36 meses del segundo mandato de Ruglio. Al mismo tiempo, el quinto (González) tendrá más tiempo en el consejo que el cuarto (Nirenberg).

Moratorio, exdelegado titular de Peñarol, será esta vez el suplente del presidente Ruglio.

Las reuniones de Ignacio Ruglio en Europa

Según reveló en su círculo íntimo, Ruglio se reunirá en Suiza con el empresario Pablo Bentancur, en Porto con el representante con Jorge Mendes, y en España con los presidentes de Real Madrid y Barcelona.

Con Bentancur, Peñarol hizo la semana el negocio de permitirle la salida a Nicolás Rossi a Bellinzona, equipo propiedad de Bentancur, de la división de ascenso de Suiza, quedándose el aurinegro con un 20% de la ficha para el caso de una futura venta.

El jugador tenía contrato con Peñarol, pero no se acordó una venta sino que se rescindió el contrato para que el jugador pueda seguir su carrera y tener una primera oportunidad en el exterior.

Hay una cuenta pendiente que Bentancur tiene con Peñarol: el juicio en el TAS que el empresario le hizo al club para cobrar montos que no le fueron pagos al momento de concretarse las ventas de Nahitan Nández y Brian Rodríguez.

Bentancur anunció el 30 de diciembre que pensaba ir al TAS para satisfacer sus créditos y según pudo saber Referí, finalmente presentó la demanda, pero espera llegar ahora a un acuerdo con Ruglio para retirar la misma.

"Un año más presidente así y yo te lo vendo a Arabia en dos veces lo que invertiste", lo que dijo Ruglio de su charla con Jorge Mendes

El 19 de enero pasado, en el Polideportivo de Canal 12, Ruglio expresó que habló con el agente portugués Jorge Mendes, el empresario que manejó la carrera de Cristiano Ronaldo, y que quedó de visitarlo en Porto, en febrero.

"El otro día me hizo una llamada con Jorge Chijane adelante y para mí fue un honor hablar con Jorge Mendes y lo va a ser ir almorzar en Porto a su casa en febrero: 'Un año más presidente así y yo te lo vendo a Arabia en dos veces lo que invertiste', me dijo". Con su particular estilo, Ruglio se refirió a la compra de Leonardo Fernández que Peñarol concretó a comienzos de enero por el 80% del pase de Leonardo Fernández, jugador representado por Chijane.

Según se informó a Referí, Ruglio tiene pactada una reunión con Florentino Pérez, presidente que cursa su séptimo mandato (hasta 2029) en Real Madrid, y también con Joan Laporta, quien cursa su segunda mandato como presidente de Barcelona.

Peñarol le vendió en junio de 2016 a Federico Valverde a Real Madrid y en enero de 2017 a Santiago Bueno a Barcelona.