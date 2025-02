El polémico caso de Marco Oroná en Peñarol: lo que quiere Ignacio Ruglio y la firme postura de la oposición

El volante oriundo de Soriano, que surgió de Sportivo Barracas (equipo que llegó a cuartos de final de la Copa AUF Uruguay 2024 ) fue transferido en 2024 a la sub 21 de Universidad de Chile .

Oroná no regresó en noviembre a la selección mayor, pero fue convocado a la lista larga de la sub 20 que se preparaba para el Sudamericano de Venezuela, que terminó el domingo con Uruguay quinto y fuera del Mundial .

PEÑAROL US$ 7.000.000: la diferencia entre lo que dice Ignacio Ruglio y lo que informó Zaidensztat en el consejo, sobre el presupuesto de Peñarol

El jugador que este año cumple 20, quedó fuera del plantel definitivo que dirigió Fabián Coito.

De cara al inicio de la temporada 2025, Oroná no consiguió lugar en el plantel principal de su club en Chile y por delante tenía otro año en la sub 21, pero en enero comenzó a entrenar en el plantel principal de Peñarol, bajo las órdenes de Diego Aguirre.

20250121 Diego Aguirre Peñarol Nacional Serie Río de la Plata. Foto: Inés Guimaraens Diego Aguirre, técnico de Peñarol Foto: Inés Guimaraens

Esto generó una polémica en el club, porque el presidente Ignacio Ruglio aspiraba a firmar contrato al jugador.

Sin embargo, el bloque de dirigentes que se denominan alianza en el consejo directivo, en donde el presidente ya no tiene mayoría desde enero, pidió los números para estudiar el acuerdo y se encontraron con que Peñarol iba a pagar un contrato anual de poco más de US$ 50.000 por un futbolista que no estaba en los planes de Aguirre para el plantel principal y que solo iba a jugar en Tercera División.

El tema lleva casi un mes en el consejo aurinegro, en donde se instaló una pulseada entre Ruglio y la alianza.

Evaristo-González-DB_02.webp Evaristo González Diego Battiste

Los seis dirigentes que tienen mayoría (del grupo de Evaristo González y el voto de Edgardo Novick) no quieren firmar un contrato por un sueldo de Primera para un futbolista que actuará en Tercera, y también plantearon que el juvenil no concurriera a entrenar más salvo que firmara un contrato de juvenil a través del cual el club quedaba a resguardo.

-lcm6583-jpg..webp Novick habló de cómo llegó Leo Fernández a Peñarol Foto: Leonardo Carreño.

¿Oroná será jugador de Peñarol? La comisión de contrataciones, votada la semana pasada y que integran el presidente Ruglio, Evaristo González, Novick, Marcelo Solomita y Fernando Jacobo, aún no recibió el tema para estudiarlo y, hasta tanto el caso del futbolista no pase por el nuevo filtro que estableció el consejo directivo para estudiar todas las altas y bajas, no será firmado.

Luego que esta comisión estudie el caso pasará por el consejo, que adoptará la decisión final.

El último día de enero, la mayoría encabezada por Evaristo y Novick, había aprobado firmar a Oroná un contrato de juvenil para que siguiera entrenando en el club, pero no aceptaron pagar lo que originalmente pidieron por el futbolista.