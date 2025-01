Alianza que es mayoría en la directiva de Peñarol evalúa "aliviar carga" a butaquistas que decidió Ignacio Ruglio "de forma inconsulta"

Peñarol vs Wanderers por el Torneo Apertura en el Campeón del Siglo

La alianza carbonera

La alianza que se formó en la directiva aurinegra, y que se hace llamar de esa forma, la conforman seis directivos, quienes tienen la mayoría en los 11 cargos y que ya han trancado algunas iniciativas de Ruglio, que ya no tiene mayoría, no puede tomar decisiones por su cuenta, por lo que todos los temas deben pasar a votación.

Evaristo-González-DB_02.webp Evaristo González Diego Battiste

Ese grupo lo integran los cinco directivos de la oposición: Evaristo González, Guillermo Varela, Santiago Sánchez, Rodolfo Catino y Nicolás Ghizzo.

Y a ellos se le suma Edgardo Novick, quien era secretario general pero molesto por el manejo de Ruglio con el club renunció a su cargo en diciembre y dejó al presidente en minoría.

20240619 El abrazo de Leonardo Fernández con Edgardo Novick, secretario de Peñarol, por su renovación con los aurinegros; el dirigente tuvo mucho que ver con su llegada y también trabajó en el nuevo vínculo El abrazo de Leonardo Fernández con Edgardo Novick, secretario de Peñarol, por su renovación con los aurinegros; el dirigente tuvo mucho que ver con su llegada y también trabajó en el nuevo vínculo FOTO: Leonardo Carreño

Trancazo con Oroná y la designación de Catino

La alianza ya ha marcado su presencia en la directiva de Peñarol.

Como informó Referí, la pasada semana estaba todo pronto para que Peñarol contratara a un juvenil que en su momento citó Marcelo Bielsa a la selección de Uruguay. Se trata de Marco Oroná, de 19 años.

20250125 Marco Oroná jugará en Peñarol Marco Oroná jugará en Peñarol FOTO: @Uruguay

Puesto el tema a consideración, la mayoría de los dirigentes (sin que hubiera una sesión del consejo directivo) entendió que no era momento por el planteamiento económico del pase, y Peñarol resolvió no contratar al futbolista.

Los aurinegros están en un período de pases en el que se comprometieron con pagos millonarios después que el presidente de Peñarol decidió en diciembre comprar la ficha de Leonardo Fernández en US$ 7.000.000 y el club le firmó un contrato que supera los US$ 15.000.000 en tres temporadas.

Esa fue la segunda vez en una semana que Ruglio pierde una votación en el consejo directivo de Peñarol, desde que hace un mes quedó en minoría.

El pasado 21 de enero, Referí informó que el consejo directivo votó 6 a 5, con los votos de la oposición (del grupo de Evaristo y de Novick), que Rodolfo Catino asumiera como nuevo secretario general del club, algo que Ruglio no quería.

La bronca de Ignacio Ruglio

A raíz de la decisión de la mayoría, el presidente de Peñarol no ocultó su enojo y se expresó una vez más a través de un estado de Whatsapp.

En el mismo manifestó que hay gente "de adentro que quieren ver mal a Peñarol", luego que el consejo directivo entendió que por razones económicas el club no podía dar ese paso que pretendía el presidente.

"Aguirre me pidió a Oroná como un proyecto para tenerlo en Peñarol y con muy buenas referencias incluso de selección uruguaya pedidas por el propio Aguirre. Hoy Diego me dijo que en su próxima entrevista va a aclarar que fue pedido por él y que es muy malo para el club este manoseo de nombres de jugadores. Va a ser un año difícil para lidear con los de afuera y los de adentro que quieren ver mal a Peñarol. A mucha gente no le sirve un Peñarol campeón, ordenado económicamente, con una infraestructura histórica 100% paga y semifinalista de Libertadores. Toca tiempo de pelear adentro y afuera. Vamo' arriba los Peña!!!".