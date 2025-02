Explosivas declaraciones de Washington Aguerre contra Ignacio Ruglio por su salida de Peñarol: "Mucho habla y poco hace"

"Uno no quiere irse así del equipo que me ama, que quiere, por la manera que me fui. Pero el que lo hizo fue Nacho" , dijo Aguerre en declaraciones a Minuto 1 de Carve Deportiva AM 1010.

"No había necesidad de darle mucha trascendencia a lo que pasó y me fui dolido , pero al mismo tiempo feliz, porque logré cosas importantes en el club", manifestó.

"Lo que me ofrecía Nacho Ruglio en tres años me lo está dando Independiente de Medellín en un año acá. La negociación acá fue muy rápida, en menos de 24 horas se cerró. Me hicieron una oferta, hicimos una contrapropuesta y no dudaron nunca, enseguida mandaron el contrato y lo firmamos al día siguiente".

Aguerre también fue consultado por lo que dijo en el aeropuerto antes de embarcar a Colombia, el 3 de febrero, donde habló de los US$ 7 millones que Peñarol invirtió por Leonardo Fernández diciendo que para él no había dinero.

"Lo de Leo Fernández se lo ganó, tengo muy buena relación con él, lo aprecio muchísimo. Antes que saliera su compra, Nacho nos dijo que lo que planteábamos nosotros era mucho, que no tenían para todo eso. Lo entendimos. Pero a los dos, tres días, salió la compra de Peñarol a Leo, y ahí nos preguntamos por qué a mi representante nos dijo que no había y ahora sí hay. Obviamente me sorprendió. A mí y a muchos. Pero por Leo estoy muy feliz: se lo ganó, se lo merece y no es nada contra él, que no se malinterpreten las cosas", afirmó.

"Nacho hizo solo una oferta por mí y ninguna más. Nunca hubo avance en las negociaciones. Antes de la pretemporada hizo una oferta y se quedó en eso. Yo tengo 31 años, dos hijos, la carrera es corta y estoy en un momento para dar un salto en lo deportivo e Independiente Medellín ofreció lo que nos gustó para estar tranquilos también en lo económico, para darle el día de mañana lo mejor a mi familia cuando me retire", manifestó el artiguense.

Consultado sobre el apartamento con el que Peñarol quiso seducirlo para que se quedara ofreciéndole un valioso inmueble como forma de pago para no tener que pagarle un porcentaje de su ficha, Aguerre dijo: "El que habló por el tema fue mi representante. No sé si era verdad o no. Tampoco lo tomé en consideración. Me molestó un poco porque no necesito que nadie me regale las cosas para quedarme en un lugar. Me gano las cosas solo, con trabajo y con sudor. No hay nada más lindo que ganarse las cosas. Hoy gracias a Dios lo puedo hacer con este contrato que tengo acá, darle una casa a mis hijos. No lo tomé en consideración. Si realmente fue verdad, le agradezco muchísimo al socio, pero no lo aceptaría por cómo soy, por todo lo que he pasado y porque me gusta ganarme las cosas, no me gusta que me regalen nada".

En el aeropuerto, Aguerre había dicho que esa información era falsa, pero su representante Rafael Monge dijo que la propuesta existió, pero que fue desechada.

"Con Evaristo (González) estuvimos hablando, con (Rodolfo) Catino también. Pero a veces, cuando las decisiones no avanzan no se pueden forzar, porque es un desgaste. Ahora hay que dejarlo atrás y quedarme con las cosas buenas. Como le dije en su momento a Nacho Ruglio: estoy muy agradecido a Peñarol, a él, por las cosas que hizo por mí y de las cosas más lindas que me quedo es el abrazo que nos dimos después de dejar afuera a Flamengo en el Campeón del Siglo", recordó Aguerre sobre la clasificación de Peñarol a las semifinales de la Copa Libertadores 2024.

En ese emocionado abrazo, Ruglio, sollozando, abrazó a Aguerre, lo dio vuelta, lo hizo mirar a la tribuna y le dijo: "Miralo al Rafa, miralo allá al Rafa", para que Aguerre pudiera saludar a su representante Rafa Monge.

Sin embargo, Aguerre volvió rápidamente a la carga contra Ruglio: "Lo que más me dolió fue que Nacho no hizo un esfuerzo más, mucho habló y poco hizo. Lo que más quiso fue dejarme mal adelante de los hinchas, como si yo fuera un mercenario. Eso fue lo que más me dolió. El hincha sabe del amor que tengo por el club, siempre lo sigo. Nacho habló mucho, hizo poco, hizo una sola oferta y se quedó en eso".

"Duele", dijo Aguerre por las críticas recibidas por parte de hinchas de Peñarol. "Lo voy procesando".