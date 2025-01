En Peñarol quisieron seducir a Washington Aguerre con un apartamento de regalo: ¿qué decidió el golero?

El golero Washington Aguerre no jugará en Peñarol este 2025. Así quedó definido este martes luego de que los presididos por Ignacio Ruglio presentaran en las últimas horas una particular propuesta.

A mediados de diciembre, Peñarol pensaba que con esa oferta, iba a poder retener fácilmente a Aguerre.

Los aurinegros solo pensaban pulir detalles con la fecha de las cláusulas para una posible salida al exterior del golero.

Sin embargo, la contratación de Leonardo Fernández por una cifra récord de US$ 7 millones se está transformado para Peñarol en un peligroso búmeran.

"Si hay plata para Leo Fernández, también tiene que haber plata para mi jugador", es una frase que los representantes que manejan futbolistas en Peñarol empezaron a repetir.

Y por esa razón, Rafael Monge, contratista de Aguerre, pidió más.

Más dinero por el salario del jugador, pero también un dinero extra para que Peñarol comprara un porcentaje de la ficha del jugador.

Y Peñarol, que debe ser muy cuidadoso ahora tras la inversión hecha por Leo Fernández y que debe generar ingresos de acá a futuro para poder cumplir con las cuotas pactadas con Toluca y también con el elevado salario del futbolista, se negó.

No solo por el monto pedido sino también porque Aguerre es jugador libre y comprar la ficha de un golero de 31 años no le genera al club posibilidad de recuperar lo invertido con una futura venta.

Por eso, en las últimas horas, Peñarol hizo su última movida.

Añadir a lo ya ofrecido, un apartamento nuevo, a estrenar, como forma de pago para el golero.

Según pudo saber Referí, el apartamento fue ofrecido por un socio de Peñarol muy allegado al presidente Ruglio.

La noticia fue brindada por el periodista partidario Wilson Méndez en Carve Deportiva y fue confirmada a Referí por un consejero del club.

Pero la respuesta del representante de Aguerre permaneció incambiada.

El golero, mientras, posteó este mensaje en su cuenta de Instagram. "Mientras todos hablan, nosotros seguimos preparándonos en silencio".

WhatsApp Image 2025-01-14 at 17.27.16.jpeg

El consejero Evaristo González, el domingo, en la previa del partido que Peñarol empató 1-1 con Colo Colo, ya había dado la renovación de Aguerre por caída por la cantidad de tiempo transcurrida sin que las partes llegaran a un acuerdo.

"Peñarol tiene que cerrar un golero esta semana", dijo Evaristo.

Ese golero, como informó Peñarol el pasado 7 de enero es Martín Campaña.

El último "no" de Monge y Aguerre para Peñarol cayó con un aire a definitivo y los aurinegros acelerarán ahora por el ex Defensor Sporting, libre del fútbol de Arabia Saudita y que fue dirigido por Diego Aguirre en 2009, en la selección sub 20.