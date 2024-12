El plan de Peñarol para blindar a Washington Aguerre y retener a una de sus figuras en 2024

Peñarol comienza una semana para intensificar los trabajos para la conformación del plantel 2025. El presidente Ignacio Ruglio ya comenzó las tareas el viernes y sábado pasados informándole a cuatro jugadores que no entraron en los planes del entrenador Diego Aguirre.

Una de las decisiones más fuertes que tuvo que comunicar fue decirle a Gastón Ramírez, capitán del plantel, que no seguirá en el club.

Sin embargo, hay otros cinco jugadores que vencen contrato y el club debe resolver su futuro: Washington Aguerre, Javier Cabrera, Leonardo Sequeira, Nahuel Acosta y Leonardo Fernández.

Javier Méndez terminaba contrato pero al cumplir el 60% de los minutos estipulados contractualmente, su contrato se renovó automáticamente por un año.

Solo se puede ir si Peñarol recibe una oferta que le deje US$ 500 mil libres.

Por Eduardo Darias, el vicepresidente Eduardo Zaidensztat realizó las gestiones con Deportivo Maldonado y ejecutó la compra del 55% de su ficha por una cifra cercana a los US$ 500 mil. Se le hará un contrato por dos años.

Por Leonardo Fernández se trabaja día a día. Su pase pertenece a Toluca. Ya se logró a mediados de este año una extensión del préstamo hasta fin de año.

Peñarol espera por movimientos y ofertas que puedan llegar a Toluca. Se especula que su pase cueste entre US$ 6 millones y US$ 8 millones. Según qué club y de qué mercado lo vengan a buscar, Peñarol intentará competir para hacer su oferta. "Si viene Boca Juniors a buscarlo, el jugador se queda en Peñarol. Si viene un club de un mercado muy fuerte, que pague esa plata por él, le van a ofrecer un contrato salarial mucho más alto al que Peñarol afrontó estos seis meses, y ahí no vamos a poder competir", dijo Ruglio el domingo en Punto Penal.

Mientras no aparezcan esas ofertas, que pueden provenir de Europa o de Oriente Medio, Fernández seguirá con chances de seguir en Peñarol, aunque será en definitiva Toluca el que defina su destino.

El detalle que resta para cerrar el contrato de Washington Aguerre

El primer objetivo de Peñarol, cerrados Méndez y Darias, y dejando correr el tiempo pero trabajando por Fernández, es el golero Washington Aguerre.

El artiguense jugó 26 de los 37 partidos del Campeonato Uruguayo donde Peñarol se proclamó campeón con récord de puntos (93) y además estuvo en 8 de los 12 partidos de la Copa Libertadores.

Tuvo un par de lesiones musculares y mientras se recuperaba de una de ellas, se lesionó un hombro.

Peñarol le ofreció un contrato por tres años.

Se trata de un contrato largo para un cuadro grande. Al último que se le ofreció semejante plazo fue a Léo Coelho quien fue contratado tras jugar en Nacional.

Aguerre tiene 31 años y se quedaría hasta los 34 en el club de sus amores.

El jugador fue sondeado por Colo Colo.

Peñarol trabaja intensamente en su renovación con el contratista del jugador, Gerardo Monge, quien trabaja para el Grupo Pachuca.

Lo único que falta destrabar en el contrato es que el representante quiere insertar una cláusula de salida para cada período de pases y Peñarol pretende que las cláusulas de salida se puedan ejecutar a cada fin de año, para no tener que rearmar el equipo a mitad del año calendario.

El incierto futuro de Guillermo De Amores

Con la renovación de Aguerre encaminada, Peñarol tiene como golero suplente y con contrato hasta el 31 de diciembre de 2025 a Guillermo De Amores.

En Peñarol quieren que se quede y que se cumpla el contrato. Están muy conformes con su profesionalismo y con sus rendimientos porque cada vez que faltó Aguerre, respondió con mucho aplomo.

Es una seguridad que tiene el plantel de Diego Aguirre, el de contar con dos goleros de calidad de titular.

Sin embargo, De Amores ya tuvo chance de emigrar a mitad de año a Atlético Nacional y ahora es muy factible que busque un nuevo destino, por el natural deseo de cualquier futbolista de querer ser titular en el equipo que le toque defender.

El tercer golero de Peñarol es Kevin Morgan y con Primera también entrenó en 2023 Juan Pablo Muñoz.

Con Monge, Peñarol también analiza con Grupo Pachuca el futuro de Leonardo Sequeira.

El argentino tuvo un notable primer semestre del año siendo figura en el Torneo Apertura.

Pero tres lesiones musculares sufridas en la temporada hicieron mermar considerablemente su rendimiento en el segundo semestre del año.

Sequeira llegó desde Everton de Chile y con ese cuadro se vinculó días atrás a Alan Medina que también es de Grupo Pachuca y llegó cedido por León hasta el 30 de junio de 2025. Sin embargo, Medina declaró este lunes que seguirá en Peñarol y cumplirá su contrato.