El distendido encuentro entre Ignacio Ruglio, de Peñarol, y Flavio Perchman tras las elecciones en Nacional: "Deportivamente es un tipo que me preocupa"

Antes de que Perchman entrara al aire, Ruglio fue consultado sobre David Terans, exjugador de Peñarol al que representaba Flavio Perchman, cuya empresa quedó a cargo ahora de su hijo: "Tengo una gran relación para no haberme metido en eso. Le tengo mucho cariño (a Flavio). No quería meterme en la elección de Nacional ni mucho menos meterme con Flavio por el cariño que le tengo; deportivamente es un tipo que me preocupa".

Perchman, exrepresentante de futbolistas, golpeó en la nuca a Ruglio al entrar al aire y ocupar posición, en un gesto que marca el grado de confianza que se tienen.

"Me alegra mucho por ellos por que sé que están cumpliendo un sueño", dijo Ruglio.

"Siempre tuvimos una relación muy buena y muy respetuosa de ambas partes", declaró Perchman.

"Hoy hablamos temprano en privado, no les voy a desear éxito y lo mismo al revés, pero sí la alegría porque los conozco a ambos", replicó Ruglio.

"Van a haber chicanas pero siempre con buena onda. Podremos estar en distintas veredas en alguna situación, pero estoy seguro que con Nacho va a estar todo claro todo el tiempo. Futbolísticamente tenemos que ser socios en un montón de situaciones y por supuesto que en los clásicos cada uno va a querer ganar", declaró Perchman.

Ricardo Vairo, expresidente de la Federación Uruguaya de Basketball (FUBB) dijo que conoció a Ruglio por ese deporte y el titular de los aurinegros recordó una anécdota.

"En 2011, Juan Pedro Damiani me dio la presidencia del Palacio Peñarol y yo decidí pintar el escudo en el piso. Se lo planteé a Vairo y me dijo: '¿Cómo vas a poner el escudo de Peñarol?', 'Que la Federación te lo alquila todo el tiempo'. Le dije que lo iba a poner igual. Después y averigüé y ahí averigüé que había un fanático de Nacional".

Vairo aportó: "Cada vez que había playoffs queríamos poner el escudo de la Federación y no dejaba poner nada arriba del escudo de Peñarol".

"Claro, si no quieren el escudo vayan a jugar a otro lado. En ese ida y vuelta igual siempre fue buena la relación", agregó Ruglio.

Perchman dijo que recibió mensajes de Juan Pedro Damiani, Walter Pereyra, Evaristo González, Gastón Diz, Eduardo Zaidensztat y Rodolfo Catino, exdirigentes y actuales directivos de Peñarol, felicitándolos por su triunfo electoral. "Fueron todos mensajes sentidos y sinceros", manifestó.

"Difícilmente haya problemas. Cuando en 2021 me dieron aquella plaqueta yo fui un poco desprotegido porque pensé que me iban a dar una plaqueta y no que se iban a reír de mí, descarto que nada de eso va a pasar con ellos", expresó aludiendo a la plaqueta que José Decurnex cuando Peñarol volvió al Gran Parque Central y Nacional expresó en la plaqueta que Peñarol era nacido en 1913 y no en 1891.

Perchman también elogió a Ruglio por cómo hizo un seguimiento con David Terans y otros jugadores para tener siempre latente la posibilidad de que retornen o que jueguen en Peñarol: "Hace lo que tiene que hacer un presidente, llamar en cada período de pases, estar siempre pendiente, con la familia siempre tener un gesto".

"No lo veo a Terans yendo a Nacional, pero puede pasar cualquier cosa", dijo Ruglio recordando a jugadores como Luis Romero o Luis Aguiar.