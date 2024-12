¿Alan Medina a Everton? El extremo de Peñarol dio una respuesta contundente sobre su futuro

URUGUAYOS Randall Rodríguez junto a Bizarrap en los festejos de Vélez campeón argentino; mirá las fotos del ex Peñarol y selección de Uruguay

Everton es uno de los equipos que maneja el Grupo Pachuca junto con León y Pachuca en México y Real Oviedo en España.

El viernes, en una transmisión de Twitch, el jugador dijo que no tenía conocimiento de ninguna oferta.

El sábado de mañana recibió un mensaje del presidente Ignacio Ruglio informándole que el Grupo Pachuca tampoco se había comunicado con Peñarol por su pase y que el club cuenta con él para el primer semestre del año.

"Ofertas no me llegaron, ni a mí ni a mi representante. Nadie se comunicó conmigo. Ni del Grupo Pachuca ni de Peñarol, había un rumor de que me tenía que presentar a Everton, pero era eso, un rumor. Estoy tranquilo en Peñarol, tengo contrato, mi idea es quedarme y voy a cumplir mi contrato en Peñarol", expresó este lunes Medina en 100% Deporte que se emite por Sport 890.

"Cuando estoy un rato libre prendo Twitch para hablar con la gente, no tengo más Twitter, tengo Instagram pero no lo uso mucho. Al otro día tenía un mensaje de Ruglio que me decía que Peñarol contaba conmigo y yo le dije que sí, que mi idea era quedarme, estoy cómodo, feliz y mi familia está feliz de verme en Peñarol", afirmó.

"Llegué a un equipo armado y bien aceitado. Vine a demostrar que podía sumar minutos. El primer gol fue un desahogo porque en León no me sentí cómodo en mi primera experiencia internacional", agregó.

Medina fue consultado sobre la situación que vivieron Jorge Bava y Nicolás "Diente" López en León de México.

Bava descartó a López y este volvió a Nacional. Ahora eso imposibilita a que ambos puedan volver a trabajar juntos en los tricolores, habida cuenta de que Bava es el candidato elegido por Flavio Perchamn, electo vicepresidente de Nacional.

Perchman comenzará a hacer gestiones este lunes para intentar torcer esa decisión del jugador.

"Si te metés en la cabeza del jugador es entendible: si viene un entrenador que ya te tuvo y no te tiene en cuenta yo haría lo mismo. Tal vez no lo mismo, pero sí me molestaría un poco porque el jugador queda con eso de que puede pasarle lo mismo. Se tienen que sentar a hablar y solucionarlo ellos", opinó Medina.

"Mi convivencia fue buena, de jugador a técnico, como en Liverpool. Estuve cómodo porque sabía lo que él quería de conocerlo de Liverpool", agregó.

"Me quiero quedar el año que viene y pelear el puesto desde el principio".

"Nunca me imaginé estar en una semifinal de Libertadores. Quedó muy alta la vara, pero la idea es llegar al mismo lugar o a la final. Es la ilusión que tenemos", dijo Medina.

"En los mercados de pases no me gusta salir a mitad de temporada a un equipo, porque es llegar a un equipo armado. Me gusta arrancar las temporadas de cero para conocer a los compañeros, adaptarse a la idea del técnico y estoy ansioso por empezar", comentó.

"Me sorprendió lo de Gastón Ramírez, pensé que iba a seguir. Lo hablamos con mi señora. Es un capitán que suma de adentro y afuera de la cancha, pero son cosas del fútbol", dijo Medina.

Ruglio afirmó el domingo que Peñarol no renovará el contrato de Gastón Ramírez que no sigue en el club junto con Diego Sosa, Matheus Babi y Sebastián Cristóforo.

Horas después el club lo despidió a través de sus redes sociales.