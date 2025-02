"Esperaba un poco más de Nacho (Ruglio)": el "dolor" de Washington Aguerre tras dejar Peñarol, lo que dijo de Diego Aguirre y los US$ 7 millones de Leo Fernández

“Esperaba un poco más, me sorprendió un poco, me dolió que no hayan hecho un esfuerzo un poco más. Me hicieron una sola oferta”, dijo Aguerre cuando le preguntaron si se iba bien de Peñarol y si esperaba un esfuerzo más grande del club aurinegro para retenerlo.

PEÑAROL El club con el que arregló Washington Aguerre, quien no quedó en Peñarol, y no jugará ninguna copa internacional en 2025

“Con Medellín fue totalmente diferente, me hicieron una oferta que la aceptamos, muy buena y ahora la voy a aprovechar al 100%”, agregó.

Consultado sobre con quién era su molestia, Aguerre señaló al presidente Ignacio Ruglio. “El presidente es Nacho, es el que decide y no llegamos a un acuerdo”, dijo.

“Yo, la verdad, por ser hincha del club y por cómo se vivió todo el año con Peñarol, las cosas importantes que logramos, esperaba un poco más de Nacho, por ser el presidente”, comentó.

De todas formas, le agradeció a Ruglio porque fue quien lo llevó al club en 2024. “Después también soy un agradecido, le agradezco la oportunidad que me dio”.

20241024 FBL - LIBERTADORES - BOTAFOGO - PEÑAROL Penarol's goalkeeper #29 Washington Aguerre reacts after receiving a goal during the Copa Libertadores semi-final first leg football match between Brazil's Botafogo and Uruguay's Peñarol at the Olimpico Nil Washington Aguerre Foto: Daniel Ramalho / AFP

“Y hoy creo que estoy tomando una de las mejores decisiones de mi vida”, agregó.

Lo que dijo sobre Diego Aguirre y el apartamento

El arquero también fue consultado por la gestión que había hecho el entrenador Diego Aguirre para que siga en el club

“Diego hace el esfuerzo, lo ha hecho con muchos jugadores en el semestre pasado y en este”, señaló.

“A veces el fútbol tiene esas cosas, que hay jugadores que tienen que saber irse”, dijo sobre su salida.

20241006 Washington Aguerre, arquero de Peñarol, celebra ante Nacional Washington Aguerre, arquero de Peñarol FOTO: I. Guimaraens

Para Aguerre, el esfuerzo que tenía que hacer Peñarol era “en lo económico”.

“Se hablaron muchas coas que no eran vedad, de un sueldo para un aquero muy alto para el fútbol uruguayo, de una apartamento que nunca existió, que nunca fue verdad. La única oferta que hizo Nacho fue a fines de diciembre, a principios de enero, fue la única, y quedó por esa”, comentó.

“Yo mismo lo publiqué en WhatsApp, que era mi fin en el club, que se terminaba la etapa, porque sabía que no iba a haber otra oferta del club y lo acepté. Por un lado me dolió. Pero me voy feliz porque logramos cosas importantes”, agregó.

Consultado por si piensa en volver a atajar en Peñarol, indicó: “Por supuesto que sí. Soy hincha, amo Peñarol y no tengo dudas que si no es ahora, en poco voy a volver”.

Los US$ 7 millones por Leo Fernández y lo que le dijeron

Aguerre fue consultado por si el fichaje que hizo Peñarol al pagar US$ 7 millones había incidido en su renovación

“Leo se lo ganó, hizo un gran campeonato con Peñarol y se lo ganó, se lo merecía”, señaló.

Washington Aguerre Foto: Leonardo Carreño.

“Al principio me habían dicho que en la parte económica no estaban muy bien para hacer una oferta por mí, yo obviamente lo respete, pero también me sorprendió que a los días que a mí me dijeron que no había dinero para una oferta más, sale esa sorpresa que le dan a Leo Fernández de los 7 millones, y eso me sorprendió también, porque me dijeron una cosa y a los dos días termina pasando eso. Pero Leo se lo gano y se lo merece”.

Consultado por si él también se lo merecía, respondió: “Desde mi punto de vista, sí. Pensé que Peñarol iba a hacer un esfuerzo más”.