El exarquero de Peñarol, Washington Aguerre , vivió ya un primer episodio polémico en su debut en el que es su nuevo club, Independiente Medellín de Colombia. El futbolista se fue de los aurinegros luego de extensos idas y vueltas que terminaron con su no renovación en el equipo de Diego Aguirre.

“Me paré justo para un centro”, dijo Aguerre. “La ayuda del viento también hace que el balón se vaya directo a la portería. Y mérito del rival”, agregó.

Además, el autor del gol, Eric Krame, es un uruguayo que llegó este año a Colombia, desde Peñarol de Maldonado, y marcó su primer tanto en el torneo cuando intentó levantar un centro.

El primer cruce del exarquero de Peñarol, Washington Aguerre, en el fútbol colombiano

Luego del partido Krame explicó lo que sucedió con Washington Aguerre.

“No lo conocía, pero después del partido me acerqué a él porque un amigo mío de Uruguay quería su camiseta. Se la fui a pedir, me miró medio mal y después me dijo que la iba a dar", comenzó diciendo en Sport 890.

Y añadió: "Pero después desapareció y nunca más lo vi. Es normal y lo entiendo”.

De esa manera, Aguerre ya tuvo su primera polémica en el fútbol colombiano.

Su equipo vuelve a jugar en la noche de este sábado a la hora 22.10 visitando en Bogotá a Millonarios.