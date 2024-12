La denuncia penal que Pablo Bentancur prepara contra Peñarol por las ventas de Brian Rodríguez y Nahitan Nández

"Cuando digo que tengo buena relación con (Eduardo) Ache es porque hay una relación de respeto, porque nos conocemos hace 30 años y nos hemos respetado. Como con Alex Saúl. Ahora, no piensen que yo voy a ser amigo de los directivos y que los voy a llevar a mi casa. Es respeto. Siento que tengo que defender a mis jugadores y para defenderlos me tengo que hacer respetar. Cholulismo conmigo no va. Con Ruglio está todo bien. Si veo que va a hacer algo que perjudique a un jugador mío, lo voy a atacar. En este momento no está sucediendo nada de eso. Es un juicio en el que está intentando resolver las cosas amigablemente y lo veo bien. Tengo dos, tres jugadores importantes, porque mi manera de trabajar no es agarrar 40 jugadores. En Peñarol tengo dos, tres juveniles, porque si no, no los podés seguir", declaró Bentancur.