El pase de Nandez: de aquellos US$ 2,9 millones para Peñarol a los US$ 21 millones que rechazó Boca

Barba de vikingo. Pelo revuelto. Rebeldía a flor de piel. Un jugador que parecía haber nacido para el club. Bastaron cuatro partidos. La gente enloqueció. Nahitan su nombre. Nandez su apellido.

Luego de unos primeros meses de rebeldía que terminaron en expulsiones fuera de lugar, el pequeño león aprendió las mañas para convivir en la selva del fútbol profesional.

El técnico Leonardo Ramos lo sacó de la oscuridad del medio y lo mandó sobre una banda, donde encontró la luz. Explotó. Terminó siendo citado a la selección.

Luego de una serie de intentos frustrados por llevárselo, en agosto de 2017 apareció Boca Juniors en escena. Peñarol estaba ahogado económicamente. Plantearon un negocio de US$ 4.000.000 y se terminó vendiendo el 59,5% de su ficha por US$ 2.850.000 y el tema generó controversias dentro del consejo directivo mirasol, que en ese momento presidía Juan Pedro Damiani.

El resto de la ficha del volante se repartió entre Bentancur, que tenía el 25% del pase, y el club Ituzaingó de Maldonado que se había quedado con el 15%.

Ruglio: “No fue el momento ni la cifra”

En aquel entonces, agosto de 2017, Referí consultó a varios dirigente mirasoles sobre le negociación. Hubo coincidencia en las opiniones: se negocio con el agua al cuello por el ahogo financiero del club.

Ignacio Ruglio, del grupo Sentimiento 1891, dijo a Referí que la venta del futbolista fue precipitada y que no se trata de un buen negocio: “La venta fue un apuro económico y nunca se veló por los intereses económicos del club. No fue el momento ni la cifra para vender al capitán y al mejor jugador que tenía Peñarol. El club debe ganar como sea el campeonato y desprenderte del mejor jugador, sin que le quede al club un buen dinero y sin enterarte de nada, nos parece un error grosero”.

Ruglio dijo que en el Consejo Directivo fueron varios los dirigentes que cuestionaron la operación y que entendieron la venta de Nandez como un recurso para hacer frente a las deudas que llevaron al propio Damiani a poner una inyección de dinero.

Ruglio agregó: “Para venderlo hay que analizar todo lo que es Nahitan. Si va al Mundial de Rusia hay chances de que jugara el Mundial y se valorizaba. Peñarol debe buscar gloria deportiva, Nahitan fue el mejor jugador del club en todo el semestre y si lo vendés es porque te asegurás una cifra impresionante. Peñarol vendió a su mejor jugador por un monto muy inferior porque el club está muy mal administrado. Hace unos meses dije que se había malvendido a Santiago Bueno por las urgencias del club y me pegaron todos. Ahora se vendió muy barato a Nandez. El club contrata 10 o 12 jugadores por mercado de pases, y así es imposible”.

Areco: “Discrepamos con la forma y el dinero”

Marcelo Areco, del Movimiento 2809, también hizo referencia en aquel entonces a la venta de Nahitan discrepando con el accionar de la institución.

“Nuestra principal objeción es deportiva por la gran injerencia que tiene el plano económico en el área deportiva. Discrepamos con la forma en que se vendió y con la cantidad de dinero. Hay una preocupación deportiva detrás de su salida, de la que por supuesto no nos enteramos hasta que estaba todo sellado. Nosotros le llamamos política de actos consumados porque nos enteramos siempre por la prensa. Había que ganar el Uruguayo y clasificar a la Copa Libertadores, pero el club vendió a su mejor jugador”, dijo a Referí.

Sciarra: “El dinero que entra sirve para cancelar deudas”

Pablo Sciarra, representante de Compromiso y Acción Peñarolense dijo que el pecado principal fue el monto si se toma en cuenta la coyuntura del club a nivel deportivo y el nivel del futbolista: “El dinero que entra sirve para cancelar deudas y nada más. Estamos cancelando un pasivo a costa de vender a uno de nuestros activos más valiosos. La decisión de vender a tu mejor jugador y capitán era una decisión que ameritaba el aval de todos los directivos”. Una clara alusión a que el negocio lo terminó cerrando el presidente Juan Pedro Damiani con su colega de Boca, Daniel Angelici.

Ahora vale US$ 21 millones

Por estas horas el mundo Boca está conmovido. El jugador más emblemático de la final de la Copa Libertadores, el que tranca con la cabeza, el que salió llorando por la camiseta cuando perdió, se va a Cagliari.

El club italiano arrimó una oferta a Boca de 21 millones de dólares por el 70% del pase de Nandez. Y lo curioso del caso es que Boca no acepta las condiciones.

¿Cuál es la traba para no aceptar un negocio de esa magnitud? El presidente Daniel Angelici confirmó que rechazó la propuesta por considerarla “ridícula” en lo que respecta a la forma de pago.

La prensa argentina informa que el tire y afloje de Nandez con Boca comenzó luego de la final de la Copa Libertadores. Su representante, Pablo Bentancur, pidió públicamente una mejora en su salario: “Si quieren que se quede, tiene que ser el mejor pago del plantel”. Pero a pesar de las reuniones entre ambas partes, no hubo acuerdo por un nuevo contrato.

Se quiere ir

El presidente de Boca, Daniel Angelici, habló con Nahitan por la oferta. Reveló que el jugador le dijo que quería aprovechar la oferta.

“El jugador quiere irse a Italia y Boca aceptó la oferta pero no la forma de pago. Dependerá del esfuerzo que haga el club italiano para que se concrete. Aceptamos la oferta pero no la forma de pago. Con la primera cuota no se alcanzaba a pagar ni los impuestos de la transferencia”, explicó Angelici en radio La Red.

Olé informa que Nández jugó en Boca 46 partidos (36 de titular) y anotó cuatro goles (todos por la Superliga 17/18). Pero está claro que lo suyo no pasa por los números. Lo suyo pasa por algo mucho más profundo y vivo que las estadísticas: la piel con el hincha.

La negociación está abierta. Peñarol espera recibir un porcentaje por derechos formativos que le dejará 3% del pase, que equivale a US$ 600.000.