Zaidensztat en pie de guerra con Pablo Bentancur: lo acusó de "extorsionar" a Peñarol

Eduardo Zaidensztat, vicepresidente de Peñarol, realizó duras y explosivas declaraciones contra el empresario Pablo Bentancur al que acusó de pedirle una comisión importante por el pase de Gonzalo Carneiro pero también de "extorsión" y de "tirar fruta podrida".

En declaraciones a VTV, Zaidensztat fue consultado sobre la llegada de Gonzalo Carneiro y Franco Romero a Nacional, luego de sus declaraciones al mismo canal donde el 2 de Peñarol declaró que el empresario le había pedido un salario de US$ 50.000 por Carneiro, libre de impuestos.

"Esto es fútbol y Peñarol cuida sus intereses. Acá algunos contratistas, como este señor, piensa que va a haber dineros que van a salir fuera de lo normal de lo que se le paga a un jugador de fútbol. Nosotros no estamos dispuestos a que los dineros vayan para otro lado. No nos pueden pedir US$ 200.000 de comisión por un jugador al que tiene en condición de libre. Si hay otro club que está dispuesto a hacerlo, que lo haga, Peñarol hoy no necesita a Carneiro que es un buen jugador. En México, de los 24 partidos, en 12 no jugó y en esos 12 hizo cuatro goles. Hoy Peñarol tiene dos centrodelanteros que son, a mi criterio, mejores que Carneiro, como Arezo y Abel Hernández. Es por eso que teniendo a esos dos jugadores, no estamos dispuestos a hacer una erogación tan grande, menos a pagar comisiones o como lo quieran llamar, dinero que no va para el jugador sino para el contratista y lo que queda claro es que el mensaje es que con Peñarol no se embroma, no se le cambian las condiciones, no se pide dinero fuera del fútbol ni cosas raras y si no entienden que negociar con Ruglio o conmigo no va por ese camino, es problema suyo, no es de Peñarol. A los jugadores les deseamos que sigan progresando en su carrera, nada tiene que ver con ellos, lo que sí estamos en contra es de la manera de proceder de este contratista, tratando de extorsionarnos, no es la primera vez que lo hace. A nosotros lo que nos importa es Peñarol, cuidar la plata de Peñarol y que la plata que destinamos a invertir en un jugador vaya al jugador, no a cosas raras".

Consultado sobre la inminente llegada de Gastón Ramírez y Guillermo Varela a Peñarol, jugadores que son representados por Bentancur, Zaindensstat dijo: "Es el negocio de los contratistas tirar fruta y este señor tira muchas veces fruta podrida, simplemente para jugadores que tiene sin jugar para que lleguen a Peñarol por cifras millonarias como si estuvieran jugando en Atlético de Madrid o Real Madrid. Esa no es nuestra voluntad. Nos pusieron para defender los intereses de Peñarol. Estamos trabajando con Pablo Bengochea, Darío Rodríguez y la Comisión de Fútbol para reforzar al plantel, pero por suerte hay muchos otros contratistas y jugadores deseosos de jugar en Peñarol".