Primera señal de Damiani para ser candidato a presidente de Peñarol: "No me puedo amputar de volver a mi casa"

El expresidente de Peñarol Juan Pedro Damiani asistió este domingo al estadio Campeón del Siglo para ver el partido entre el aurinegro y Boston River por la sexta fecha del grupo A del Torneo Intermedio.

En la previa del partido, Damiani dio una breve conferencia de prensa ante los medios radiales presentes.

Consultado sobre declaraciones del contratista Pablo Bentancur a El País, donde dijo que era "más fácil" negociar con él que con actuales dirigentes del club que preside Ignacio Ruglio, Damini dijo: "No leí a Bentancur, las transferencias siempre son un juego de ajedrez, hay que ver cómo son las cuestiones. Si te peleás con alguien en la vida es difícil reconciliarte, pero en el fútbol todo es muy dinámico y no hay que romper puentes. Los clubes de fútbol manejan pasiones, hay que tener serenidad de no romperla. La improvisación es la antesala del caos".

Consultado sobre la posibilidad de ser candidato a presidente del club en las elecciones que se llevarán a cabo en diciembre, Damiani dejó abierta una puerta.

"Siempre critiqué la política. Estamos a 16 de julio y las elecciones son en diciembre. Estoy más para el no que para el sí. Mi familia es un no, rotundamente. Tendría que tomar dos café con uno mismo. Pero me parece una locura en este momento hablar de eso. Hay un período de pases, un torneo definitivo para ser campeón uruguayo. Estoy lejos de ese tema, pero es mi casa y no me puedo amputar de volver a mi casa, esta casa que entre todos la construimos y donde me siento partícipe de eso".

El mensaje fue claro. A pesar de que ahora no es tiempo de postularse, por el convulsionado momento político que vive el club y por el tramo deportivo que le queda por recorrer, Damiani está más cerca del no que del sí para ser presidenciable, pero ya dejó una puerta abierta para postularse a volver.