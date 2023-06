En qué se parece Ruglio a Damiani y el futuro de Arias y de Bengoechea en Peñarol

Peñarol vive en un deja vu que no termina nunca. Esa sensación de haber pasado con anterioridad por una situación que se está produciendo por primera vez, como dice su definición.

El horror del rendimiento de la Copa Sudamericana sigue golpeando. La falta de actitud de varios de sus jugadores, el estado físico alarmante en algunos casos, han llevado a que varios dirigentes pretendan la remoción del cargo del técnico de Alfredo Arias.

Y no solo eso: son muchos también, la mayoría, por lo que pudo saber Referí, que pretenden un cambio y que Pablo Bengoechea deje su cargo de director deportivo.

Por eso fue que le pidieron al presidente Ignacio Ruglio de hacer esta semana la reunión ordinaria del consejo directivo, para hablar de estos temas candentes.

No es solo que Peñarol viene de recibir 16 goles en cinco partidos internacionales, sino que también el pasado viernes cayó ante La Luz 3-2 con dos goles en los minutos de adición y perdió de una manera increíble. Son muchos golpes seguidos.

Foto: Leonardo Carreño.

Ruglio llamó a consejo directivo ordinario para este viernes

¿Qué pasó ante el pedido de la mayoría de los dirigentes? Que el presidente Ignacio Ruglio contestó que no, que quería esperar unas horas para no tomar ninguna decisión en caliente.

Ruglio, en las antípodas del expresidente aurinegro Juan Pedro Damiani, tomó una resolución exactamente igual a la que tomaba él. Diferir para más adelante una decisión de la que la mayoría quiere decidir ahora.

“Nunca se trató el tema de la posible desvinculación del técnico. La Sudamericana es muy mala, pero el técnico ganó uno de los seis Aperturas de los 30 que se jugaron, ganó los dos clásicos del año, lleva cuatro puntos de distancia, tuvimos fallos arbitrales (…). Al técnico lo que le tengo que decir es: ‘Mirá, Alfredo, hay cosas que no las estoy viendo bien. No estamos sabiendo a qué jugamos, la actitud no es buena, el físico no es el mismo Peñarol que le hizo cuatro goles a River por la Sudamericana que le pasamos por arriba, nos estamos cayendo físicamente'. Todo eso lo hablamos todos los días. De ahí, a cortarle el proceso del técnico que fue campeón hace 20 días, porque la trituradora de carne que son Peñarol y Nacional, no aceptan presidentes con la espalda para decir ‘entiendo que el hincha siempre que pierde, quiere destituir a los técnicos y a Bengoechea y a los dirigentes. Y cuando gana, a los 15 días te dice que sos un fenómeno’. Hay una persona que tiene que mantener la calma. Fui toda la vida hincha, lo fui y lo seguiré siendo. Yo no puedo manejar a un club así. Ya se manejó Peñarol así, y quemaba cuatro técnicos por año, y tampoco ganaba nada”, dijo Ruglio el pasado domingo en el programa “Polideportivo” de canal 12.

Las otras campanas

“Siento vergüenza de lo que pasamos; es un papelón internacional”, dijo este miércoles el secretario general de Peñarol, Evaristo González en diálogo con el programa “Padre y Decano radio”, de AM 850.

Y agregó: “Vamos cayendo como de mal en peor, y lo que más preocupa y lo que me tiene realmente sorprendido, es que no hay reacción. ¿Qué más tiene que pasar?”.

En otro pasaje, Evaristo sostuvo que “varios entendíamos que el consejo directivo tenía que ser urgente que para hoy. El presidente nos pidió horas y hoy (este martes) mandé un Whatsapp pensando que las horas iban a ser pocas, porque si no, las horas se convierten en días y los días en semanas, pero por ahora, no hay nada. Entre todos tenemos que sumar ideas para ver qué se puede hacer. Entiendo que el presidente diga que no quiere cambiar nada, pero él tiene que escuchar a los otros, como yo, que queremos cambiar. Espero que esa directiva se haga cuando antes porque es fundamental. Hay que tomar medidas”.

Diego Battiste

Evaristo González fue muy duro en sus apreciaciones

Finalmente, a última hora de este miércoles, según pudo saber Referí, se fijó la reunión pedida. ¿Para cuándo? Para el viernes, el día previo a que Peñarol enfrente a River Plate por la segunda fecha del Torneo Intermedio. Esto hace envalentonar más los ánimos de los directivos.

Los antecedentes con este mismo consejo directivo

Esto ya pasó en Peñarol, es recurrente. En abril del año pasado, en el inicio de la Copa Libertadores, Peñarol cayó de atrás 2-1 ante Colón en Santa Fe.

Allí ya hubo una reunión del consejo directivo y Bengoechea habló con autocrítica.

“Bengoechea dijo que todos saben que el equipo no funciona y que todos también, sin excepciones, hacen autocrítica”, sostuvo entonces un dirigente carbonero a Referí.

Poco después, hace exactamente un año, los resultados eran malísimos, transformándose en un pésimo rendimiento en la Copa Libertadores en la que Peñarol terminó último de su grupo, y allí se resolvió llamar al técnico de entonces, Mauricio Larriera, para que diera sus explicaciones.

@OficialCAP

Pablo Bengoechea en la asunción de Alfredo Arias; el técnico está más complicado que el director deportivo

El 15 de junio del año pasado, según expresó una fuente del club a Referí, existía un convencimiento de que no se hicieron las cosas bien en el período de pases anterior, y que se trajeron futbolistas quienes apenas se utilizaron y que, además, tampoco rindieron.

Cualquier similitud con la realidad actual, no es mera coincidencia.

¿Qué pasará con Arias? El entrenador sigue creyendo en su trabajo y el martes, luego de la caída estrepitosa 3-0 de local en el Estadio Campeón del Siglo ante Defensa y Justicia por la Copa Sudamericana, dijo en conferencia de prensa: “Yo no me rindo, muchachos”.

Los fichajes que han llegado, y los seis (por lo menos, como dijo Evaristo González) que llegarán, siguen pasando por él, Bengoechea y Ruglio. Esa es la verdadera comisión de fútbol de este Peñarol.

Ruglio hasta ahora soporta la presión de los socios y de los hinchas que cantaron el martes “que se vayan todos, que no quede, ni uno solo”. También la de sus propios compañeros.

Ya este miércoles y según comentaron dos fuentes del club a Referí, fue ofrecido el nombre de Gustavo Matosas, quien ya dirigió sin éxito en 2007, y vuelve a sonar también el nombre de Diego López.

El futuro de Arias en Peñarol pende de un hilo. No así el de Bengoechea, según pudo saber Referí. “Bengoechea empezó conmigo y se va a ir conmigo”, dijo más de una vez Ruglio. La situación de Arias es diferente. Tiene a la mayoría de los dirigentes en contra, y si bien difícilmente el viernes pueda suceder algo, ya que al otro día está pactado el encuentro de los carboneros por el Intermedio, si no le va bien ante River, puede terminar su ciclo.