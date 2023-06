Ruglio: "Contra La Luz vi una muy mala actitud de Peñarol que no la merecen la historia ni los hinchas"

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, habló de varios temas este domingo, luego de lo que fue la derrota 3-2 ante La Luz en el inicio del Torneo Intermedio.

"Tenemos la obligación de irnos más calientes con el rendimiento que con el arbitraje. Nosotros podemos cambiar en lo que está en nosotros. Lo otro hace tiempo que viene pasando, es más llover sobre mojado hablar de lo mismo. El otro día fue totalmente unánime que hayan cobrado (el penal) lo que se cobró. Hacía muchos años que no veía a nadie cobrar un penal y una roja así. Tenemos la obligación de concentrarnos en lo otro, en cambiar cuanto antes la actitud que estamos teniendo, mejorar el juego", dijo Ruglio en el programa "Polideportivo" de canal 12.

Y añadió: "La muy mala Sudamericana que hicimos, claramente nos terminó influyendo en lo anímico. Hoy (este domingo en Los Aromos) hablábamos que cuanto antes tenemos que dar vuelta la página para volver a creer en nosotros mismos, y salir de esta zona de turbulencia que la vamos a pasar, sobre todo, si empezamos a ganar de nuevo. También tenemos la obligación de ver las cosas buenas: estamos primeros del campeonato, a cuatro puntos del resto, fuimos campeones dos fechas antes, ganamos los dos clásicos del año, estamos en la definición del campeonato, tenemos un muy buen equipo que ahora está en un momento que no encuentra el bueno juego, pero estamos seguros que con trabajo lo vamos a dar vuelta".

"El viernes (contra La Luz), no solo un muy mal partido, sino una muy mala actitud, que no la merece ni la historia de Peñarol ni la gente que nos va a ver. Me quedé muy preocupado con el rendimiento y con la actitud", dijo Ruglio.

Sobre las ausencias de Carlos Sánchez, Rolan y Abel Hernández en varios partidos y si hubo errores de no estudiar la parte física a la hora de contratar, también habló.

"Cuando traés jugadores con una dolencia física o en el final de su carrera, los dos goles del Pato Sánchez, los dos goles de Abel con Plaza y en el Campeón del Siglo, son los que te tan el campeonato. Cuando contratás jugadores con jerarquía, muchas veces la jerarquía te da campeonatos. Uruguay no puede competir con el mercado extranjero y a veces se corre riesgo en lo físico, y lo completás con muchos jugadores juveniles como está haciendo Peñarol", indicó el presidente.

También habló que no corre ningún riesgo la continuidad de Alfredo Arias como técnico aurinegro.

Foto: Leonardo Carreño.

El presidente carbonero habló de los problemas con los árbitros y con la AUF

"Nunca se trató ese tema. La Sudamericana es muy mala, pero el técnico ganó uno de los seis Aperturas de los 30 que se jugaron, ganó los dos clásicos del año, lleva cuatro puntos de distancia, tuvimos fallos arbitrales contra Cerro Largo el penal a Rak, Homenchenko contra Defensor y el de La Luz, capaz que llevábamos 10 puntos de diferencia. Al técnico lo que le tengo que decir es: ‘Mirá, Alfredo, hay cosas que no las estoy viendo bien. No estamos sabiendo a qué jugamos, la actitud no es buena, el físico no es el mismo Peñarol que le hizo cuatro goles a River por la Sudamericana que le pasamos por arriba, nos estamos cayendo físicamente'. Todo eso lo hablamos todos los días. De ahí, a cortarle el proceso del técnico que fue campeón hace 20 días, porque la trituradora de carne que son Peñarol y Nacional, no aceptan presidentes con la espalda para decir ‘entiendo que el hincha siempre que pierde, quiere destituir a los técnicos y a Bengoechea y a los dirigentes. Y cuando gana, a los 15 días te dice que sos un fenómeno’. Hay una persona que tiene que mantener la calma. Fui toda la vida hincha, lo fui y lo seguiré siendo. Yo no puedo manejar a un club así. Ya se manejó Peñarol así, y quemaba cuatro técnicos por año, y tampoco ganaba nada”.

Sostuvo que los argumentos que Arias le dio luego de sus palabras "son parecidas a lo que yo veo, el tema es que tiene que trabajar allí adentro. Hoy le dije a los jugadores: 'Muchachos, acá estamos bien. Si nos unimos y somos una roca, en un tiempo, estamos en la senda ganadora. Si nos dejamos caer, muy probablemente se nos venga el ambiente arriba y ahí sí te logren ganar'”.

Respecto a las altas a futuro, sostuvo que "muchas de las altas que estamos buscando, son futbolistas que tengan ese plus que cuando las cosas se están cayendo, tenga ese temperamento de ir para adelante. Porque la segunda parte del año, será política (con elecciones en el club), y peleado con la AUF, y peleado con los árbitros".

Consultado acerca de si lo que sucede con los árbitros es producto del enfrentamiento que Peñarol tiene con la AUF, Ruglio dijo: “Sí, claramente”.

Y añadió: "Estoy convencido de que, al momento de cobrar una falta, cuando dudan, pitan en nuestra contra. nos cobran los penales por mi enfrentamiento con la AUF. Lo del otro día (el penal que le dieron a La Luz y la roja a Hernán Menosse) fue escandaloso. Sí creo que es parte de la pelea que tenemos con toda la estructura de la AUF. En medio de esa guerra, estamos cayendo".