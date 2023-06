Evaristo González: "Siento vergüenza de lo que pasamos; es un papelón internacional"

Peñarol vive momentos muy complicados en lo futbolístico. De la derrota en lo local y sin levante ante La Luz en lo local, llegó otra ante Defensa y Justicia, con goleada incluida por 3-0, por la Copa Sudamericana.

En ese contexto, hay dirigentes que pretenden que sea removido de su cargo el técnico Alfredo Arias y también el director deportivo, Pablo Bengoechea, aunque, como informó Referí, el presidente Ignacio Ruglio por ahora no quiere cambios y pidió unos días más.

El secretario general del club, Evaristo González, habló este miércoles del momento que atraviesa Peñarol.

"Siento vergüenza de lo que pasamos. Vamos cayendo como de mal en peor, y lo que más preocupa y lo que me tiene realmente sorprendido, es que no hay reacción. ¿Qué más tiene que pasar? Esa es la situación. Es la calentura de ver donde estamos, un récord histórico de Peñarol con cinco partidos perdidos. La gravedad es mucha, es importante, hay que ser calculador y frío, pero también activo y reactivo. Lo que estamos haciendo en lo internacional, es un papelón", dijo Evaristo en el programa Padre y Decano Radio en AM 970.

Y añadió: "Varios entendíamos que el consejo directivo tenía que ser urgente que para hoy. El presidente nos pidió horas y hoy (este martes) mandé un Whatsapp pensando que las horas iban a ser pocas, porque si no, las horas se convierten en días y los días en semanas, pero por ahora, no hay nada. Entre todos tenemos que sumar ideas para ver qué se puede hacer. Entiendo que el presidente diga que no quiere cambiar nada, pero él tiene que escuchar a los otros, como yo, que queremos cambiar. Espero que esa directiva se haga cuando antes porque es fundamental. Hay que tomar medidas. Esto lo dije antes: cuando habíamos ganado el Apertura, pero veníamos en bajada, en el puesto 64 de los 64 clubes que hay entre Sudamericana y Libertadores, debía haber una reunión con el técnico para que nos diera explicaciones".

Diego Battiste

Evaristo González pretendía una reunión del consejo directivo esta semana

Para Evaristo González, "el acondicionamiento físico después que se fue Pablo Placeres, insistí mucho para contratar a alguien porque el nivel físico cambió mucho y también las lesiones que comenzaron a aparecer. En los últimos meses hubo seis o siete lesionados. Que hubo 43 lesionados en el último semestre, me parece un disparate. Es una cifra que es el triple de lo que debería ser. Entonces fuiste a Colombia con un equipo totalmente diezmado, y tenemos que ser conscientes de que hay cosas que están mal. Desde la preparación física, hasta lo anímico y lo táctico, hemos visto carencias constantemente. Las contrataciones que hicimos fueron buenas, pero si las tengo lastimadas, ahí empezamos a tener grandes falencias. En lo internacional, las falencias no te perdonan una. Lo estamos pagando de manera vergonzosa. Hay que cambiar. No puedo tener a un camionero que todas las semanas me choca el camión, por más buen tipo que sea. Este camión no se está manejando bien. El fútbol es resultadista. En formativas uno se pude permitir errores. En el Primero de Peñarol, con la inversión gigante que se hace de dinero, no podés tener estos resultados, no son aceptables estos resultados".

"En este período de gobierno tuvimos arriba de 40 contrataciones. Es un número pesado, ¿eh? Y ahora a mitad de año, sabemos que tenemos que ir por seis jugadores, mínimo. Todo eso lleva a que no estemos bien. Debemos ser autocrítico. No podemos continuar así. El cliché de tengo este cuerpo técnico tres años o el director deportivo (Pablo Bengoechea) tres años, lo tengo si funciona bien, si no, no. Así de sencillo. Las decisiones son del director deportivo, del técnico y del presidente, esa es la comisión de fútbol (se sonríe)".

"La estructura deportiva, que no se tome el acondicionamiento físico que sea del club, es importante, pero aún no se sustituyó a Placeres. Al final, te terminás cansando de pedir cosas... No puedo creer que sigamos sin hacer ningún cambio", dijo

A su vez, sostuvo que "las reuniones de los consejos directivos, cuando hay competencia, son una vez por semana. Es necesario discutir estos temas. Por eso pedí ayer (este martes) que se hiciera esta semana y no se va a hacer. No se pueden hacer cada 15 días, como sucede cuando no hay actividad".

"No voy con Damiani ni con Ruglio y si el socio de Peñarol decidió a ese presidente, si a mí me votaron, tengo que venir a trabajar. No es mi estilo el no salir a pelar. No me parece que esté bien si se hace la directiva o si no se hace. Hay que pelear adentro para ver a Peñarol campeón. ¿Para qué estamos? Para trabajar para Peñarol. Si no, me voy para mi casa", agregó el secretario general aurinegro.

Y dijo: "Primero, hay que respetar al técnico que está. Estar diciendo que hay que sacarlo, es medio bravo. El error los vimos todos. Yo ya planteé cuáles serían las soluciones, Hay que traer a alguien que sustituya a Placeres en la cabeza de la preparación física".

"Tengo mis diferencias con Nacho (Ruglio), con Damiani, pero no por eso voy a hablar de sus cosas personales. Me siento a discutir con ellos y hablo de lo que corresponda. Le han brindado muchas horas al club, lo que hacemos todos. Un club unido tiene un poder mucho más grnade y poder que un club dividido. Deds que estamos con este quebranto tan grande, parece un club que está en plena campaña. Para mí, las elecciones van a empezar a fines de setiembre y por supuesto que es una medida que la voy a meditar", explicó.