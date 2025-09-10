Constanza Moreira dijo que aumentar la edad mínima de matrimonio pretende evitar un "mecanismo de explotación sexual"

Constanza Moreira, senadora del FA Foto: Leonardo Carreño.

Este miércoles la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que busca modificar la edad mínima para contraer matrimonio y establecerla en los 18 años. La senadora del Frente Amplio (FA), Constanza Moreira, se refirió a la iniciativa y dijo que busca evitar que el matrimonio sea utilizado como un "mecanismo de explotación sexual".

"Lo que hacemos es, siguiendo las recomendaciones de varias instituciones de Naciones Unidas, del Fondo de Población, pero sobre todo del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), establecer preceptivamente en 18 años la edad mínima para el matrimonio, y dejamos abierta una excepción con autorización del juez a partir de los 16 años", explicó Moreira sobre el proyecto en rueda de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro.

"¿Qué es lo que queremos evitar? Que esto funcione como un mecanismo de explotación sexual, que es como muchas veces funcionan los matrimonios forzados o los casamientos a cambio de dinero", añadió.

De acuerdo con la legisladora frenteamplista, al trasladar a la Justicia la decisión de aprobar o no las bodas en personas de 16 o 17 años, logran generar un "marco legal garantista" donde los menores puedan ser "escuchados" y donde "haya un juez que esté mirando la situación".

Esta propuesta, entonces, establecería la edad para el matrimonio en los 18 años, incorporando la posibilidad de que a partir de los 16 años, con la aprobación de padres o tutores y mediante opinión de un juez, los adolescentes puedan casarse. La propuesta fue aprobada este miércoles en el Senado, con 24 en 24, y ahora avanzará directamente a Diputados para su sanción final.