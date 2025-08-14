Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

Futbolistas homosexuales "tienen novias y matrimonios falsos por miedo": la fuerte declaración de un exjugador

"Hubo algunos que querían salir del armario. Al final, nadie se atrevió. Todavía hay demasiada gente a su alrededor que les aconseja no hacerlo", dijo

14 de agosto 2025 - 10:20hs
Brazalete con la bandera de arcoiris en apoyo a la comunidad LGTB en la campaña Stonewall Rainbow Laces de la Premier League

Brazalete con la bandera de arcoiris en apoyo a la comunidad LGTB en la campaña "Stonewall Rainbow Laces" de la Premier League

El exfutbolista alemán Marcus Urban, quien es el primer jugador de su país en declararse abiertamente homosexual, reveló que en las principales ligas de Europa hay futbolistas que recurren a “novias falsas y matrimonios falsos” por “miedo” y para encubrir su orientación sexual.

Las declaraciones de Urban forman parte del libro Mensch Fußballstar’ (Humano, estrella del fútbol), del periodista suizo Andreas Boni y que será lanzado el 18 de agosto, que cuenta con testimonios de figuras como el exjugador Lothar Matthäus o el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en temas tabú en el fútbol.

El exjugador es activista y portavoz de cuestiones LGBTQ+ en el deporte y sus dichos que están en el libro fueron adelantados en el diario Bild.

Urban considera que a pesar de los avances sociales, el principal obstáculo para que los futbolistas salgan del armario no son ya los medios de comunicación ni la afición, sino “los miedos de los jugadores y de la gente que los rodea”, según indicó el diario Marca de España.

“También creo sinceramente que los aficionados ya no son el problema. Los clubes, en gran medida, tampoco lo son. Hoy en día se trata más del clima interno”, agregó.

Además, reveló que “se organizan novias falsas y matrimonios falsos”. “Al mismo tiempo, existen agencias que organizan encuentros sexuales. También ganan buen dinero con esto. Pero los representantes de los jugadores a veces organizan estas cosas para sus clientes y luego tienen a los jugadores en sus manos”, comentó.

El exfutbolista, que no llegó a ser profesional, también recordó que en 2024 se planeó un acto conjunto para que varios jugadores revelaran su orientación el 17 de mayo, pero la iniciativa no se concretó.

“A los jugadores se les frustra una y otra vez su deseo de libertad. Hubo algunos que querían salir del armario. Al final, nadie se atrevió. Todavía hay demasiada gente a su alrededor que les aconseja no hacerlo. Abogados mediáticos, asesores, familia… personas que se benefician de su dinero y fama y que proyectan en los jugadores su equivocada pseudo-preocupación y sus propios miedos”, dijo Urban.

