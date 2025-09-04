Dólar
/ Nacional / PASEO

Intendencia ofrece tours gratuitos por Montevideo durante setiembre 2025: cuándo son y cómo anotarse

Los recorridos serán con dos turnos disponibles por día, en horario matutino o vespertino

4 de septiembre 2025 - 11:24hs
El Club de Golf del Uruguay ubicado en Punta Carretas
Foto: Intendencia de Montevideo

La Intendencia de Montevideo (IM) ofrecerá tours guiados gratuitos en setiembre de 2025, específicamente con la temática “Punta Carretas desde la Mirada Benedetti”. Los recorridos serán los sábados 6 y 13 de setiembre, con dos turnos disponibles por día: uno a las 10:00 horas y otro a las 14:00 horas. Cada turno tendrá un cupo de 50 personas.

¿Cómo anotarse?

  • Ingresar a este enlace del sitio web de la comuna capitalina para hacer la reserva en línea.

  • Elegir la fecha y el turno (mañana o tarde).

  • Completar un formulario con tus datos (nombre, documento, teléfono, correo electrónico).

  • Confirmar la reserva y esperar el correo electrónico de confirmación.

El recorrido:

  • El expenal de Punta Carretas

  • La parroquia de Punta Carretas

  • La excarbonería "El buen trato"

  • La calle Ariosto

  • El museo Zorrilla

  • Punta Carretas Shopping

Información adicional:

  • En caso de lluvia, los tours se suspenden.

  • Para más detalles, puedes llamar al 1950 9160 o escribir a [email protected].

Temas:

Intendencia Montevideo tour

