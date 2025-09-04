La Intendencia de Montevideo (IM) ofrecerá tours guiados gratuitos en setiembre de 2025, específicamente con la temática “Punta Carretas desde la Mirada Benedetti”. Los recorridos serán los sábados 6 y 13 de setiembre, con dos turnos disponibles por día: uno a las 10:00 horas y otro a las 14:00 horas. Cada turno tendrá un cupo de 50 personas.
Intendencia ofrece tours gratuitos por Montevideo durante setiembre 2025: cuándo son y cómo anotarse
Los recorridos serán con dos turnos disponibles por día, en horario matutino o vespertino