La palabra de Nicolás Rodríguez, Luis Mejía y Tomás Verón Lupi tras el empate de Nacional: entre la falta de "claridad" y la "alerta" de la pelota parada

Nacional y Racing empataron 1-1 este sábado por la noche en el Gran Parque Central por la segunda fecha del Torneo Apertura , en un encuentro en el que el tricolor se fue criticado por su hinchada .

Nicolás Rodríguez, Luis Mejía y Tomás Verón Lupi conversaron con los medios luego del partido, y mostraron autocrítica luego de un bajo rendimiento del tricolor en el Parque.

Rodríguez reconoció que Nacional tiene "un montón de cosas para mejorar", pero aclaró que "esto recién arranca" y aseguró que el equipo deberá "pulir la idea".

"No sé si preocupa, nos ocupa. Queríamos ganar, estamos en casa, tenemos la obligación", explicó el "Ojito", que admitió que al plantel le faltó "un poco de claridad". Por otra parte, destacó que Racing fue "un gran rival" e "hizo su partido", que el albo supo "contrarrestar por momentos".

Luis Mejía: la pelota parada "es un tema a corregir"

"Hoy no tuvimos un gran partido. Creo que en líneas generales en los 90 minutos Racing tuvo más llegadas. No hay que escondernos", reconoció en rueda de prensa Mejía, quien cree que el equipo no encontró "circuitos de juego".

"Sabemos que estando en Nacional tenemos que ganar sea la primera, sea la última fecha. Hay que mantenernos alerta. Quizás en otros momentos este partido lo perdíamos", agregó el panameño, que llamó a pensar "primero" en el partido de la tercera fecha con Progreso, y luego en el clásico de la cuarta jornada contra Peñarol.

Luego, Mejía fue consultado sobre la debilidad de Nacional en las pelotas paradas, tras recibir el gol de esta noche por esa vía a los 4 minutos de juego.

"Nos vienen haciendo daño, es un tema a corregir de todos", admitió el arquero, que segundos después añadió: "Nos complicaron, no hay que tapar un sol con un dedo, es un tema para estar más alerta".

Tomás Verón Lupi: "Por momentos se corta mucho el juego"

Tomás Verón Lupi fue consultado sobre el juego de Racing, que por momentos intentó cortar mucho el ritmo del partido. "Por momentos se corta mucho el juego, son tácticas que están dentro del deporte y uno tiene que aceptarlas", contestó el delantero argentino, que auguró que "va a ser así el torneo, todos los equipos son duros", aunque adelantó que ellos van a "salir a ganar todos los partidos".

También valoró que el equipo pudo empatar el partido y después intentó "seguir yendo a buscar", lo que muestra esa "mentalidad de ir para adelante". "Van dos partidos y hay que seguir laburando", sentenció.