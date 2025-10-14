Los elogios para Marcelo Bielsa de Fabio Cannavaro y la foto con Nicolás Fonseca con mensaje para su padre, tras enfrentarlos con Uzbekistán

Fabio Cannavaro , el campeón del mundo con Italia y DT de Uzbekistán, tuvo palabras de elogios para Marcelo Bielsa , el entrenador de la selección uruguaya al que enfrentó este lunes en Malasia, en un partido amistoso que la celeste ganó por 2-1.

El italiano, que fue el mejor jugador del Mundial 2006, compartió en sus redes una foto junto al técnico argentino.

“Es un gran honor para mí jugar contra Mister Marcelo Bielsa, uno de los mejores entrenadores del mundo y un hombre que realmente ha cambiado la filosofía del fútbol”, comentó Cannavaro.

Además, valoró el partido de su equipo pese a la derrota. “Muchas gracias a mis jugadores por su gran actuación hoy. ¡Nos vemos a todos en noviembre!”, dijo, palpitando los próximos amistosos de la selección que está clasificada al Mundial 2026.

El DT también compartió una foto con el volante celeste Nicolás Fonseca, hijo de Daniel Fonseca, quien fue compañero de Cannavaro en su etapa de futbolista en Napoli, y que ingresó en los minutos finales del partido de este viernes.

"El tiempo vuela, de padre a hijo", señaló el exzaguero, arrobando al exdelantero celeste.

Nicolás Fonseca y Fabio Cannavaro Nicolás Fonseca y Fabio Cannavaro

Cannavaro debutó en la selección uzbeka el pasado viernes con triunfo 2-0 ante Kuwait.

Estreno de Cannavaro en Uzbekistán

El antiguo defensa Fabio Cannavaro, capitán de la selección italiana campeona del mundo y Balón de Oro en 2006, fue nombrado el pasado 6 de octubre como seleccionador de Uzbekistán, que en 2026 disputará su primer Mundial.

Es la segunda vez que Cannavaro, de 52 años, se hace cargo de una selección nacional tras dirigir a China en dos partidos -saldados con derrota- a principios de 2019 antes de dimitir.

"Es un especialista renombrado, uno de los mejores defensores de su generación, con participaciones en cuatro Copas del Mundo y ganador de la Copa Mundial de 2006", subrayó la federación de Uzbekistán en un comunicado.

Cannavaro tiene por delante el reto de dirigir al equipo asiático en su primer Mundial, el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

Como jugador, Cannavaro triunfó con Parma y pasó por Inter, Juventus, en dos etapas, y Real Madrid. Terminó su carrera en Dubái.

Su carrera de técnico no ha terminado de despegar, dirigiendo a equipos en China, Arabia Saudita, Croacia y en Italia.

Su experiencia más exitosa fue ganar la Superliga China con el Guangzhou Evergrande en 2019, el mismo año en que brevemente dirigió a la selección del gigante asiático.