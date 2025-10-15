Federico Valverde eligió entre sonrisas cuál de sus compañeros en Real Madrid es el más fuerte; mirá el video

Federico Valverde permaneció en la capital española entrenando con Real Madrid, y no viajó con la selección uruguaya a Malasia para los dos partidos amistosos de la doble fecha FIFA de octubre, en los que venció 1-0 a República Dominicana y a Uzbekistán por 2-1. En tanto, en las últimas horas se dio a conocer el salario que percibe el uruguayo en el club merengue.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Luego de la pequeña tormenta que hubo cuando viajaron entre ida y vuelta, 14.000 km para jugar ante Kairat de Kazajistán por la Champions League, cuando el uruguayo dijo que no había nacido para jugar de lateral derecho y el técnico Xabi Alonso ni siquiera lo tuvo en cuenta, cuando venía de ser capitán en todos los encuentros anteriores, los problemas se arreglaron.

El uruguayo retornó a la titularidad y además, a jugar como lateral derecho, más allá de sus dichos.

PEÑAROL Las fuertes declaraciones del presidente Ignacio Ruglio contra el equipo de Peñarol por su rendimiento

PEÑAROL Las sorpresas de Diego Aguirre en Peñarol para el partido de hoy ante Defensor Sporting por la semifinal de la Copa AUF Uruguay; entrenó con varios titulares

Por otra parte, se dieron a conocer los salarios de los futbolistas de Real Madrid y Valverde ocupa un lugar de privilegio en el plantel merengue.

El jugador más fuerte de Real Madrid para Valverde

Este miércoles, Federico Valverde volvió a los entrenamientos con Real Madrid, preparando la fecha que viene el fin de semana de LaLiga de España en la que enfrentarán a Getafe.

Cuando terminó la práctica, desde el club merengue consultaron a varios futbolistas sobre quién es el más fuerte del plantel.

Entre ellos, fue consultado Federico Valverde y eligió a Antonio Rüdiger y al brasileño Endrick, aunque finalmente, para quedarse solo con uno, eligió al zaguero alemán.

En la elección entre los distintos jugadores del plantel consultados, Rüdiger fue el elegido.