Federico Valverde eligió entre sonrisas cuál de sus compañeros en Real Madrid es el más fuerte; mirá el video

Federico Valverde permaneció en la capital española entrenando con Real Madrid, y no viajó con la selección uruguaya a Malasia para los dos partidos amistosos de la doble fecha FIFA de octubre, en los que venció 1-0 a República Dominicana y a Uzbekistán por 2-1. En tanto, en las últimas horas se dio a conocer el salario que percibe el uruguayo en el club merengue.
Luego de la pequeña tormenta que hubo cuando viajaron entre ida y vuelta, 14.000 km para jugar ante Kairat de Kazajistán por la Champions League, cuando el uruguayo dijo que no había nacido para jugar de lateral derecho y el técnico Xabi Alonso ni siquiera lo tuvo en cuenta, cuando venía de ser capitán en todos los encuentros anteriores, los problemas se arreglaron.
El uruguayo retornó a la titularidad y además, a jugar como lateral derecho, más allá de sus dichos.
Este lunes, como informó Referí, le envió a través de sus redes, un saludo de cumpleaños a su esposa, Mina Bonino.
Por otra parte, se dieron a conocer los salarios de los futbolistas de Real Madrid y Valverde ocupa un lugar de privilegio en el plantel merengue.
El jugador más fuerte de Real Madrid para Valverde
Este miércoles, Federico Valverde volvió a los entrenamientos con Real Madrid, preparando la fecha que viene el fin de semana de LaLiga de España en la que enfrentarán a Getafe.
Cuando terminó la práctica, desde el club merengue consultaron a varios futbolistas sobre quién es el más fuerte del plantel.
Entre ellos, fue consultado Federico Valverde y eligió a Antonio Rüdiger y al brasileño Endrick, aunque finalmente, para quedarse solo con uno, eligió al zaguero alemán.
En la elección entre los distintos jugadores del plantel consultados, Rüdiger fue el elegido.