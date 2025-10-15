Dólar
ESPAÑA

Federico Valverde eligió entre sonrisas cuál de sus compañeros en Real Madrid es el más fuerte; mirá el video

El volante uruguayo se prepara para el partido del próximo fin de semana contra Getafe por LaLiga de España

15 de octubre 2025 - 14:24hs

Federico Valverde permaneció en la capital española entrenando con Real Madrid, y no viajó con la selección uruguaya a Malasia para los dos partidos amistosos de la doble fecha FIFA de octubre, en los que venció 1-0 a República Dominicana y a Uzbekistán por 2-1. En tanto, en las últimas horas se dio a conocer el salario que percibe el uruguayo en el club merengue.

Luego de la pequeña tormenta que hubo cuando viajaron entre ida y vuelta, 14.000 km para jugar ante Kairat de Kazajistán por la Champions League, cuando el uruguayo dijo que no había nacido para jugar de lateral derecho y el técnico Xabi Alonso ni siquiera lo tuvo en cuenta, cuando venía de ser capitán en todos los encuentros anteriores, los problemas se arreglaron.

El uruguayo retornó a la titularidad y además, a jugar como lateral derecho, más allá de sus dichos.

Por otra parte, se dieron a conocer los salarios de los futbolistas de Real Madrid y Valverde ocupa un lugar de privilegio en el plantel merengue.

El jugador más fuerte de Real Madrid para Valverde

Este miércoles, Federico Valverde volvió a los entrenamientos con Real Madrid, preparando la fecha que viene el fin de semana de LaLiga de España en la que enfrentarán a Getafe.

Cuando terminó la práctica, desde el club merengue consultaron a varios futbolistas sobre quién es el más fuerte del plantel.

Entre ellos, fue consultado Federico Valverde y eligió a Antonio Rüdiger y al brasileño Endrick, aunque finalmente, para quedarse solo con uno, eligió al zaguero alemán.

En la elección entre los distintos jugadores del plantel consultados, Rüdiger fue el elegido.

