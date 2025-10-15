"Es un verdadero robo": Río Negro de San José denuncia a AUF por "saldo adeudado" de $ 600.000 del partido ante Peñarol por Copa AUF Uruguay

La Institución Atlética Río Negro de San José emitió una nota al Consejo Ejecutivo de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) el pasado sábado 11 de octubre, en la que reclama casi $ 600.000 a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por el partido ante Peñarol por la Copa AUF Uruguay 2025.

El comunicado del club maragato, firmado por su presidente Gabriel Rodríguez Suárez, expresa el “profundo malestar” de la institución “y preocupación por no cumplir con lo acordado y manifestado a los clubes participantes de la Copa AUF Uruguay de OFI por parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol y en particular sobre el partido que nuestra institución disputó ante el Club Atlético Peñarol el 27 de agosto de este año”.

En ese sentido, detallan lo que se les había manifestado antes de la competición que integra a clubes de AUF con equipos de OFI.

“Previo a nuestra participación en esta copa, tanto a nosotros como al resto de los clubes participantes de OFI, se nos informó, a través del Dr. Atilio, que los clubes de OFI el único gasto que tendrían sería la contratación de una ambulancia con un chofer y un enfermero . Que los jueces serían de la AUF, que no debíamos hacer nada, que de eso se encargaba la AUF directamente al igual que la seguridad, nuestra institución solo debería pagar por la presencia de una ambulancia durante el partido”, señalaron.

COPA AUF URUGUAY 5 cosas que no sabías de Río Negro de San José, el club al que enfrentará hoy Peñarol por su debut en la Copa AUF Uruguay

“Tras confirmarse que nuestro rival de primera fase sería Peñarol, se nos informó que la venta de entradas sería exclusivamente a través de Ticket AUF, que no tendría ninguna comisión (que sería la totalidad para el club locatario) y que para el control de ingreso en las puertas iría personal de la AUF. Inmediatamente nos comunicamos tanto con el Dr. Atilio como con el Presidente (de OFI, Fernando) Sosa para expresarles que Río Negro no se iba a hacer cargo de ese gasto y que el único gasto que correspondía era la contratación de una ambulancia con un chofer y un enfermero. Por nuestra parte, siempre se expresó que si existieran gastos más allá de lo acordado, Río Negro no tenía ningún inconveniente en no jugar ese partido. Integrantes del Consejo están al tanto de dicha situación, tan es así como cuando nos solicitaron 400 metros de vallas de seguridad, a lo cual respondimos que no nos haríamos cargo de eso y fue OFI directamente quien intercedió”, agregaron.

20250827 Leandro Umpiérrez Río Negro de San José Peñarol Copa AUF Uruguay 2025. Foto: @OficialCAP Leandro Umpiérrez Foto: @OficialCAP

Con esas condiciones, según Río Negro, el partido se disputó en el Estadio Casto Martínez Laguarda con victoria de Peñarol por 3-0.

“Tras la disputa del encuentro, se nos confirmó que el total de ingresos por entradas vendidas sería de 1.360.800 pesos”, indicaron. “Al momento de realizar esta nota, nuestra institución solo ha recibido un total de 765.665 pesos, restando cobrar 595.135 pesos”.

Ante esa situación, el 8 de setiembre desde Río Negro enviaron un comunicado a Contaduría de la AUF para solicitar la liquidación y el depósito del dinero en su cuenta bancaria. Y “recién” el 29 de setiembre recibieron la respuesta. “Con una liquidación que es el motivo de ésta nota, dado que lo descontado a nuestra institución es todo lo contrario a lo acordado”, indicaron.

“Un verdadero robo”

El club maragato detalló la liquidación y los descuentos que se les hicieron.

“Es un verdadero robo lo que nos han hecho por parte de la AUF, descontándonos viáticos de árbitros $ 90.955, BPS árbitros $ 37.437, locomoción árbitros $ 8.980 (cuando se nos dijo expresamente que todo lo referido a los árbitros era de AUF); personal recaudación, BPS, locomoción, gastos varios $ 117.915 (como ya se expresó Río Negro no se iba a hacer cargo de ese gasto, se nos expresó que el motivo es un acuerdo por consejos de salario de ese personal con la AUF, que nos quedáramos tranquilos, obviamente que dicho acuerdo no aplica a Río Negro quien era el locatario), servicios policiales y soporte y logística de videovigilancia $ 213.095 (cuando se nos dijo que la seguridad corría por cuenta de la AUF) y por último la comisión de AUF Ticket $ 77.763 (también manifestado que era todo para el club locatario)”, detallaron.

“Entendemos que es un robo porque ese dinero fue recaudado por Río Negro por la venta de entradas, las que no nos permitieron vender a nosotros diciéndonos que no tenía ningún costo para el club, y quedándose con nuestro dinero por conceptos y gastos ya acordados que NO correspondían a Río Negro ni a ningún cuadro locatario de OFI”, agrega el comunicado.

Desde Río Negro indicaron que les llama “poderosamente la atención que sucedan estas cosas, teniendo OFI un representante en la AUF y siendo este el único campeonato de clubes donde participan ambas organizaciones”.

El club también agradece a las autoridades de OFI, a las que les enviaron la nota, por la “colaboración para obtener el saldo adeudado de 595.135 pesos”.

Comunicado de Río Negro de San José Comunicado de Río Negro de San José