Diego Hernández, el volante zurdo formado en Wanderers y con presencias en la selección uruguaya, marcó este martes un golazo de tiro libre en Brasil, donde defiende a Remo de la Segunda división, en la hora y en el clásico ante Paysandú.
El golazo del uruguayo Diego Hernández en Brasil en la hora, en el clásico y con una dedicatoria muy significativa para su equipo; mirá el video
Diego Hernández celebró el gol sacándose la camiseta y mostrando su número, el 33, a la hinchada, que tiene un significado muy especial para Remo