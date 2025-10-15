Dólar
URUGUAYOS

El golazo del uruguayo Diego Hernández en Brasil en la hora, en el clásico y con una dedicatoria muy significativa para su equipo; mirá el video

Diego Hernández celebró el gol sacándose la camiseta y mostrando su número, el 33, a la hinchada, que tiene un significado muy especial para Remo

15 de octubre 2025 - 8:31hs

Golazo del uruguayo Diego Hernández en Brasil 

Diego Hernández, el volante zurdo formado en Wanderers y con presencias en la selección uruguaya, marcó este martes un golazo de tiro libre en Brasil, donde defiende a Remo de la Segunda división, en la hora y en el clásico ante Paysandú.

El jugador de 25 años puso el 3-2 del triunfo para su equipo con un gran remate en el minuto 90+3, cuando se cerraba el partido ante su tradicional rival.

Hernández celebró el gol sacándose la camiseta y mostrando su número, el 33, a la hinchada.

Ese número tiene un significado muy especial para Remo, porque representa la racha histórica de 33 partidos invictos ante Paysandú que tuvieron entre 1993 y 1997.

Diego Hernández Brasil Wanderers

