Mirá los goles de Peñarol ante Río Negro de San José por Copa AUF Uruguay y el compacto del partido con triunfo carbonero por 3-0

Embed - Río Negro (San José) 0-3 Peñarol | Resumen del Partido | Copa AUF Uruguay | #AUFTV

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Peñarol se clasificó este miércoles a los octavos de final de la Copa AUF Uruguay tras golear por 0-3 a Río Negro de San José .

Dos tantos del exdelantero de Granada español Matías Arezo y uno del joven Leandro Umpiérrez le dieron el triunfo al equipo de Diego Aguirre en el partido ante uno de los equipos que no compite en ligas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), sino que lo hace de forma aficionada en la Organización de Fútbol del Interior (OFI).

PEÑAROL Diego Aguirre dio su opinión sobre la posibilidad de que Ignacio Sosa deje Peñarol y actualizó el estado sanitario de Leonardo Fernández

PEÑAROL ¿Cuándo vuelve a jugar Peñarol en el Torneo Clausura y contra quién se medirá en segunda ronda de Copa AUF Uruguay?

Esta cuenta con cerca de 600 clubes de 18 departamentos del país sudamericano a través de unas 60 ligas agrupadas en cuatro confederaciones.

20250827 Matías Arezo Río Negro de San José Peñarol Copa AUF Uruguay 2025. Foto: @OficialCAP Matías Arezo Foto: @OficialCAP

En cuartos de final, Peñarol se enfrentará con Liverpool, que avanzó a dicha instancia tras eliminar a Durazno FC.

Los resultados de la jornada por Copa AUF Uruguay

También en esta jornada, Bella Vista, ganador del Campeonato Uruguayo de Primera División en 1990 y que ahora en la tercera categoría, avanzó tras eliminar a Juventud, uno de los equipos del círculo de privilegio.

Al mismo tiempo, Boston River y Tacuarembó también se clasificaron a la próxima ronda.

Un día antes, Nacional avanzó a los octavos de final tras vencer por 1-2 a Huracán, un equipo amateur de la Tercera división. El tricolor consiguió la victoria gracias a los tantos del nigeriano Osinachi Christian Ebere y del atacante Exequiel Mereles.

También se clasificó este martes Universitario de Salto, otro de los equipos de la Organización de Fútbol del Interior, tras conseguir un triunfo sin antecedentes sobre Montevideo Wanderers de la Primera División.

Antes, habían sellado su clasificado a los octavos Cerro Largo, Oriental, Defensor Sporting, Central Español, Albion, Atlético Florida, Porongos, Liverpool y Plaza Colonia.

EFE